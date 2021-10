John Legend: El hombre más sexy del mundo al descubierto

Además de ser un extraordinario intérprete y de haber ganado 10 premios Grammy, un Globo de Oro y un Oscar, es dueño de la productora de cine y televisión Get Lifted, la cual estuvo detrás del éxito de La La Land.

Para recorrer los grandes episodios de su vida, nos reunimos con él cerca de Broadway, en el teatro SVA de Nueva York, donde nos abrió su corazón.

Empecemos por tus raíces. ¿Cómo incursionaste en el mundo de la música?

Nací en Springfield, Ohio, y recuerdo que mi familia estaba a cargo de la iglesia donde me crié. Mi abuelo era el pastor, mi abuela tocaba el órgano, mi madre dirigía el coro y mi padre daba clases en la escuela dominical y tocaba la batería.

Crecí cantando y amando la música, siempre ha sido una parte fundamental de mí.

¿Te gustaba tocar la batería, como tu padre?

¡Por supuesto! Teníamos una en el sótano de la casa y en la sala de estar estaba el piano. En aquel entonces, mi hermano había empezado a tomar clases de piano, pero luego decidió dejarlo por la batería. Imagínate, con cuatro años yo anhelaba tocarlo igual que él, así que le pedí a mi padre que me dieran lecciones. El resto es historia; toco ese instrumento desde que tengo memoria. Mi familia era tan devota, que lo único que escuchábamos e interpretábamos era música religiosa.

¿Crees que inclinarte hacia otros géneros musicales fue un acto de rebeldía?

En mi adolescencia, puede ser. A los 13 años me gustaba componer canciones románticas, sobre todo.

¿Lo mantuviste en secreto?

No. Mis padres se divorciaron cuando tenía 10 años y tiraron todo por la borda.

Por fortuna, cuando tus papás se separan, las reglas se vuelven más flexibles. Pero no olvido cómo se derrumbó todo y lo mucho que sufrimos.

Una de tus primeras vivencias en la música fue cantar a cappella en una banda, ¿qué recuerdas de esa experiencia?

Fue antes del éxito de Pitch Perfect. De hecho, el guion en el que se inspiraron para la película lo escribió alguien que fue conmigo a la Universidad de Pensilvania y que entrevistó a uno de mis amigos con los que solía cantar. El grupo se llamaba Counterparts y fue muy importante en mi adolescencia. Muchos de mis mejores amigos son de aquella época.

¡La pasábamos tan bien, pero tomábamos todo tan en serio!

¿Y en la secundaria participaste en los típicos High School Musical?

¡Sí! De hecho, mi primer rol fue en You’re A Good Man, Charlie Brown.

¿Los nervios de aquellos años se comparan con los que viviste en Jesus Christ Superstar, el show en vivo que presentaste en televisión?

En realidad nunca me pongo nervioso, al contrario, ¡me entusiasmo! Cuando

estábamos en el primer ensayo de vestuario, un sábado antes del debut, sabía

que ofreceríamos un gran espectáculo. Me sentí super bien. Estaba emocionado porque intuía que todo saldría perfecto.

¿Cómo fue la transición entre los musicales escolares y tu llegada a los escenarios?

Lo mejor me ha pasado en Nueva York; me mudé aquí un año después de graduarme de la universidad. Y, aunque ahora parezca una locura, lo cierto es que al principio trabajé tres años en una consultora, The Boston Consulting Group.

Llegué a la Gran Manzana porque me pareció lógico lanzarme como músico aquí. Y así empecé, colaborando con amigos con los que me había graduado, porque la mayoría, igual que yo, se habían mudado a la ciudad. Después empecé a conocer gente en la industria; uno de ellos fue Kanye West, antes de que alguien supiera quién era. Pero,

como digo siempre, la suerte aparece cuando la oportunidad se topa con la preparación.

Los dos vivíamos en un departamento en Newark, donde solíamos componer canciones. Y él fue quien me ayudó a firmar un contrato con Columbia en mayo de 2004, año en que lanzamos Get Lifted, mi álbum debut.

¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo no salió como esperabas?

En el estudio de grabación todo es un descubrimiento. Algunas canciones suelen quedarse guardadas en un cajón, pero las canto sin importar lo que pase. Si entro al estudio y empiezo a grabar un tema, siempre lo termino.

Con el paso de los años, ¿cómo se logra el balance entre el éxito profesional y la vida personal?

Siempre soy yo quien elijo estar en algún lugar determinado. Y si no tengo que estar allí, le presto atención a lo que más quiero en la vida: mi familia y la música.

¿Te has inspirado en tu hija Luna para componer?

Sí, he escrito algunas canciones sobre Luna, en especial hay un tema inspirado en ella en mi álbum Darkness and Light. Se titula “Right by You”. Y ya estoy pensando en componer una melodía para mi hijo.

¿Crees que Luna está preparada para ser la hermana mayor?

No tengo la menor idea. Ni creo que ella la tenga. Seguro no le será sencillo porque es quien gobierna la casa. Apenas tiene tres años y ya está acostumbrada a ser el centro de atención. ¡Ya veremos cómo se adapta para compartir su popularidad con un miembro más!

Cuando ves a tus hijos, ¿recuerdas cómo fue tu niñez junto a tus hermanos?

Soy el segundo de la familia y mi hermano mayor suele estar a mi lado todo el tiempo. Trabaja conmigo, me corta el pelo, toma todas mis fotografías para Instagram y siempre me cuida. Así que tengo el mejor ejemplo de lo que significa tener un hermano mayor.

¿Y qué tan bueno eres cuando no hay nadie que te cuide, como tu hermano, o que te defienda frente a las críticas en las redes sociales?

Mentiría si te digo que no me interesa cuando la gente habla sobre mí. Me importa, claro, pero también creo que hay cosas más relevantes que querer quedar bien con todo el mundo. No pretendo hacer felices a todos ni dejar de ser honesto, pues lo que mis admiradores aman de mí es mi autenticidad. Por ello, sinceramente, no creo que sea tan mal negocio ser sincero.

¿Qué consejo le darías a quienes empiezan en el mundo de la música y anhelan perdurar?

Es un punto interesante porque, al componer, deseo que mis canciones vivan para siempre y que la gente las siga disfrutando dentro de 20 años. Siento que tengo un alma vieja, soy de los que escuchan temas de una época diferente a la mía, atemporales y clásicos. Tal es la manera en que visualizo mi música, aunque es cierto que no es fácil durar en este negocio. Solo les puedo aconsejar que sigan componiendo y trabajando en

cada detalle de sus presentaciones, asegurándose de hacer lo mejor.

¿Piensas que los intérpretes ya no trascienden como ocurría en otras épocas?

Supongo que, en ocasiones, la gente se cansa de este negocio o se deja llevar por el miedo y no por el amor o la verdad. Muchas veces la fama es abrumadora.

Es un tema con el que hay que aprender a vivir. Y, por alguna razón, ciertas personas no pueden controlarlo. No obstante, creo que si sigues tu camino y continúas haciendo música, las probabilidades siempre estarán a tu favor y, tarde o temprano, te vas a cruzar con el éxito.

No se trata de pensar si una canción será capaz de llegar a los primeros puestos del ranking, hay que desear ser el mejor y disfrutar el proceso de convertirte en una leyenda.

