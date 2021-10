¡John Legend es el hombre más sexy del mundo!

El anuncio anual de quién ha sido seleccionado como el hombre más sexy del mundo por la revista People suele generar cierta división de opiniones: en el caso del cantante country Blake Shelton, que fue el homenajeado en 2017, no todos estuvieron de acuerdo con la elección que había realizado la publicación y ahora John Legend, el ganador de este año, teme que vuelva a suceder algo parecido con su nombramiento en vista de que le toca recoger el testigo del mismísimo Idris Elba.

«Me emocioné mucho cuando me lo dijeron, pero también me asusté un poco porque supone un montón de presión. Ahora todo el mundo va a analizarme con lupa para tratar de decidir si me merezco o no este reconocimiento. Y tampoco es justo para mí que tenga que seguir los pasos de Idris Elba», reconoció el músico.

La primera en comenzar a realizar bromas sobre el nuevo título que ostenta fue su esposa Chrissy Teigen que, con su particular sentido del humor, no pudo resistirse a la tentación bromear un poco al respecto.

«El secreto ha sido desvelado. Por fin he cumplido mi sueño de estar con el hombre más sexy del mundo. ¡Ha sido todo un honor!», escribió la modelo en su perfil de Twitter, donde ya cambió su biografía para incluir: «Oradora desmotivacional que actualmente se acuesta con el hombre más sexy del mundo».

«El hombre más sexy del mundo acaba de hacerme un sándwich de jamón», añadió poco después.

Chrissy también salió en defensa de quienes han cuestionado el atractivo físico de su marido recurriendo a imágenes de archivo poco favorecedoras señalando: «Habría que ver una fotografía de Idris Elba en 1995 (aunque probablemente seguiría estando tremendo)».

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images