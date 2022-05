Johnny Depp revela cómo se sienten sus hijos respecto al caso de Amber Heard

Los ojos mediáticos están sobre el juicio de Johnny Depp versus Amber Heard —mismo al que aseguran que la actriz ha estado llevando la misma ropa que Depp para 'engañar a su mente'—.

Pero hubo una reciente declaración por parte del protagonista de Charlie and the Chocolate Factory, donde mencionó por primera vez en mucho tiempo a sus hijos y lo que piensan de Amber Heard.

Los hijos de Johnny Depp hablan sobre Amber Heard

Por un lado tenemos a Jack Depp, el hijo de 20 años que Johnny tuvo con su entonces pareja Vanessa Pardis; y su hermana mayor, Lily-Rose Depp, de 22 años.

El primero ha mantenido un perfil más bajo, mientras que Lily-Rose sí ha seguido los pasos de su padre.

Johnny Depp conoció a Amber Heard en 2009 mientras filmaban The Rum Diary, cuando él todavía mantenía una relación con Vanessa. Hoy día el actor confesó ante la corte de abril 2022 que lo sucedido fue, "sentí algo que no debería haber sentido".

Después de estar juntos por muchos años, finalmente Depp y Heard se casaron en 2015, pero en 2016 la actriz pidió el divorcio, el cual finalizó en 2017. Luego llegó la publicación de opinión de Amber a The Washington Post donde confesó que sufrió de abuso doméstico.

Qué opina Lily-Rose Depp de Amber Heard

Considerando que Lily-Rose no asistió a la boda de su papá con Amber Heard puede decirse que la relación entre ellas estaba cargada de tensión.

"Mi hija Lily-Rose no vino a nuestra boda", dijo el actor de Pirates of the Caribbean en la corte de abril 2022, vía US Weekly. "Ella y Ms. Heard no estaban en buenos términos, por varias razones", y esos fueron los únicos detalles que dio.

Ahora millones de fans quieren a Amber Heard fuera de Aquaman 2 y hasta piden que sea Lily-Rose Depp quien la sustituya.

En 2016, Lily-Rose compartió una foto diciendo, "mi papá es la persona más dulce y amorosa que conozco. Ha sido un papá maravilloso para mi hermano y para mi, y todos saben que él diría lo mismo", vía USA Today. Pero dicha foto ya no existe en sus redes sociales.

Mientras que un año antes, en 2015, Amber Heard reveló a Marie Claire que consideró "un honor y el regalo más gratificante que he recibido en mi vida". Añadió, "ahora siento sabores que no sabía que existían, hay nuevos colores que no sabía que existían en mi vida. Estoy muy feliz".

Qué opina Jack Depp de Amber Heard

Después de que las acusaciones de Amber Heard se hicieron públicas en 2018, Johnny habló en referencia a su hijo con GQ: "estoy seguro de que no fue fácil para mi hijo de 14 años, sobre todo cuando estuviera en la escuela, ¿sabes a qué me refiero? Con la gente diciendo 'hey, mira esto, seguro tu papá golpea a las chicas, verdad'. ¿Por qué tendría que pasar por eso? ¿Por qué mi hija tendría que pasar por eso?".

De acuerdo con The International News, la corta conversación en corte recientemente fue Depp declarando que sus hijos tienen una relación inexistente con Amber Heard. "Mis hijos fueron más inteligentes que yo. Se rehusaban a estar cerca de ella".