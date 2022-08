Johnny Depp será el rey Luis XV de Francia tras superar la dramática demanda con Amber Heard

El camaleónico Johnny Depp regresará a los sets de fimlación y vaya que usará un icónico disfraz —y no, no será el de pirata.

El pasado miércoles 10 de agosto la prodictora WhyNotProductions y France Télévisions develó la primera image de Johnny como el rey Luis XV de Francia para el futuro drama televisivo Jeanne Du Barry que será dirigido por la directora francesa Maïwenn.

La primera imagen de Johnny Depp como el rey Luis XV de Francia

De acuerdo con la exclusiva de Deadline, este "ambicioso drama está inspirado en la vida de Jeanne du Barry, la última amante royal de Luis XV en la corte de Versalles, después de Madame de Pompadour".

La revista online añade que Jeanne du Barry es la sexta producción de Maïwenn, de 46 años, quien además ha tenido numerosas películas presentadas en Cannes.

Entre el resto del cast que acompañará a Johnny Depp están Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory e India Hair. El actor y estrella de Pirates of the Caribbean no ha compartido información referente a este nuevo y prometedor personaje.

Curiosamente, Luis XV, apodado como "el amado", gobernó por 59 años, la misma edad que actualmente tiene Johnny Depp —y fue considerado el reino más largo en la historia de Francia, eso sí, con su conocida mala fama.

Depp fue forzado por Warner Bros. a abandonar la serie spinoff de Harry Potter, Fantastic Beasts, después de que perdió su caso por difamación contra el tabloide británico The Sun, que lo describían como un "golpeador de esposas", específicamente hacia su exesposa Amber Heard —vía Variety.

A raíz de esto recién vivimos en 2022 el mediático juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, el cual ganó el actor a pesar de que Heard pidió que se repitiera porque asegura que el jurado era "falso".

Quién fue Jeanne du Barry

Jeanne, mejor conocida como Madame du Barry, fue básicamente la mujer que María Antonieta despreció. Fue la maîtresse-en-titre del rey (la favorita del rey) y tuvo que fingir que era pobre para casarse con Guillaume du Barry y así formalizar en la corte real.

Archivos describen a Jeanne como una joven sumamente atractiva, con gruesos rizos rubios y ojos almendrados color azul —era de las mujeres que más llamaba la atención a los hombres que le rodeaban.

Esta "sensación de París" tuvo muchos amantes; desde el rey Luis XV de Francia hasta ministros y cortesanos —el rey incluso le otorgó un esclavo personal y Jeanne se acostumbró a la vida de lujos.

Uno de los actos más polémicos entre los dos amantes fue el affair del collar de diamantes. Luis XV pidió a unos joyeros franceses que elaboraran un espectacular collar para Jeanne —estimado en la módica cantidad de dos millones de libras. Claramente María Antonieta se puso algo celosa.

Cuando Luis XV enfermó de viruela, suirió a du Barry que abandonara Versalles por su bien, pero cuando el rey murió María Antonieta pidió su exilio. Poco después y siguiendo la etapa del "reino de terror" Jeanne du Barry murió en la guillotina.