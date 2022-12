Judi Dench encontró el amor de nuevo a los 76 años y demostró que no hay edad para segundas oportunidades

Judi Dench tiene 87 y una carrera activa de más de seis décadas. Pero además de su participación en pantalla grande y chica, Dench se dedicaba a su amoroso esposo con el que duró 30 años. Pero el cáncer de pulmón se llevó a su pareja, Michael Williams, en 2001; y a pesar de las pesadumbres de la vida, la octagenaria actriz encontró el amor por segunda vez.

¿Quién fue el esposo de Judi Dench?

Dame Judi Dench se casó con el actor Michael Williams en 1971, el mismo año en que ambos participaron en The Duchess of Malfi. Tuvieron una sola hija, Tara Cressida Williams, quien también es actriz, de actualmente 50 años.

Michael murió a los 65 de cáncer de pulmón y fue nombrado Caballero de San Gregorio (KSG) por el Papa Juan Pablo II por su contribución a la vida católica en Gran Bretaña.

Judi Dench se volvió a enamorar a los 76 años

Cuando Dench enviudó, creyó que no volvería a enamorarse por el resto de su vida, hasta que llegó alguien que lo cambió todo. La oscarizada actriz, de entonces 76, conoció a David Millis, un conservacionista que la invitó a inaugurar un espacio de conservación para ardillas en British Wildlife Centre cerca de su casa.

“No estaba lista para eso. Fue muy gradual y maduro. Es maravilloso”, dijo Dench a The Times en 2014 cuando explicó que, efectivamente, volvía a estar enamorada. Eso sí, confesó que probablemente jamás superaría a Williams, cuando le preguntaron si estaría bien sin su presencia —aunque admitió que cree que “su fantasma está presente en la casa”.

La mujer que le dio vida a la reina Victoria en una película dijo a Good Housekeeping que no le gusta la palabra ‘novio’ para referirse a David Millis, con quien ya sostiene una relación de 12 años. “Tengo un amigo muy alegre. No sé cuál es la palabra, porque no me gusta la palabra ‘pareja’. La pareja es alguien para bailar. ¿Pareja? horrible. ¿Amigo? no. ¿Novio? no. ¿Campeón, esa funciona?”.

Además afirmó que no se casaría de nuevo: “él no me va a proponer matrimonio, no, no. Pongámonos todos en concordancia y hay que comportarse de nuestra edad”, dijo. Pero también recordó una bonita anécdota con su novio, quien es 10 años menor que Judi Dench: “durante una cálida noche de verano, nos fuimos a nadar y después tomamos una copa de champagne en el jardín y yo dije ‘esto es fantástico’. Pero quizá si yo no fuese así de romántica, habría estado cool con el asunto. Tiendo a sobreemocionarme con las cosas. Adoro una buena risa. El sentido del humor es lo más atractivo de todo, es esencial”.