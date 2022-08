Julián Figueroa: así luce el único hijo de Maribel Guardia

Ser el único hijo de Maribel Guardia seguro te pondrá en la mira del interés público, y precisamente es lo que Julián Figueroa no ha desperdiciado.

¿Quién es el papá de Julián Figueroa?

Julián —nació en 1995 y tiene 27 años— es producto de la relación que tuvieron Maribel Guardia y el fallecido cantante Joan Sebastian, quienes protagonizaron la telenovela Tú y yo en los noventa.

De acuerdo con Infobae, cuestionaron al joven por la herencia que dejó su papá y la polémica generada a partir de la pelea entre sus hermanos José Manuel y Ana Bárbara por derechos de autor de una canción.

"Pues ahora sí que Ana Bárbara es una compositora excelente que en esta vida tiene tantos éxitos y la admiro muchísimo. Por otra parte José Manuel también es un compositor bueno [...] Lo que puedo decir es que sinceramente él es muy capaz de componer sus propias canciones, pero pues Ana no tendría por qué mentir sobre una canción cuando tiene tantos éxitos".

Asimismo, no esconde lo mucho que recuerda con cariño a su papá. "Lo que mi papá me enseñó fue a trabajar, a ser un hombre valiente que lucha por el bienestar y a valerme de mi propio talento, ya lo demás si se soluciona o no... no me quita el sueño".

Y en lo que habría sido el cumpleaños 71 de Joan Sebastian, Julián Figueroa compartió un emotivo y nostálgico mensaje en redes sociales.

Te extraño mucho papá y me sigue costando tanto lidiar con el hecho de que no te puedo abrazar y aveces no puedo evitar sentirme enojado porque me faltaron muchos más momentos a tu lado, me falto demostrarte aún más cuanto te amaba. Quisiera poder viajar al pasado con la madurez que he desarrollado desde tu partida, para encontrar una manera de ayudarte a sobrellevar tu dolor, dejar a un lado el orgullo de adolescente y decirte que siempre has sido y serás mi héroe.

Así luce Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia

Este año Julián, quien es cantante de música regional, explicó en entrevista, "llevo mucho tiempo limpio [relacionado al alcohol], llevo más de un año limpio. Jamás ni en el momento más bajo llegaría borracho a mi trabajo".

Madre e hijo tienen un vínculo muy especial, y ambos comparten algunas actividades que comparten juntos a través de redes sociales.

Por ejemplo, para el cumpleaños de Maribel Guardia, Julián no escatimó en las palabras de agradecimiento y cariño que le tiene:

Nunca me cansaré de afirmar que eres la persona mas bondadosa que he conocido. Estoy muy agradecido por ser tu hijo y tu aprendiz. Admiro infinitamente la forma en que puedes transformar el dolor en empatía y esa capacidad mágica que tienes, para ver las mejores cualidades en las personas (cualidades que muchas veces ellos no conocen) para así ayudarlos a convertirse en la mejor versión de ellos mismos... eso has hecho conmigo y cada día me la creo más.

Julián Figueroa está casado desde 2017 con Ime Garza-Tuñón y tienen un hijo pequeño juntos, José Julián Figueroa Garza —"Es un privilegio verte crecer y crecer a tu lado. En los momentos mas duros; esos ojos que brillan más que todas las estrellas del firmamento me indican el camino que he de seguir. Eres el amor de mi vida", es lo que le escribió en su cumpleaños el año pasado.