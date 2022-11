Julie Andrews: ellas son su hija biológica y las dos hijas que adoptó de un orfanato en Vietnam

Julie Andrews es una de las actrices más queridas de Hollywood. La eterna novicia rebelde ha participado en múltiples producciones de la época dorada y de la actualidad, pero quizá una de las facetas de las que no se habla con frecuencia es la maternidad. Andrews es madre de tres hijas, una biológica y dos adoptadas, y esta es su historia.

¿Cuántos hijas tiene Julie Andrews?

Julie Andrews, de 87 años, tiene tres hijas: Emma Walton Hamilton, Amy y Joanna Edwards; la primera es su hija biológica y las otras dos son sus hijas adoptivas.

En una entrevista vía NOW, Julie Andrews confesó que trató de trabajar mientras cuidaba a sus hijas de pequeñas, ‘pero es muy difícil’. “Además de ser una madrastra, también soy madre adoptiva: tengo a mi hija biológica, a los dos hijos de Blake [su segundo esposo] y a dos niñas adoptadas… ¿te imaginas esta mezcolanza?”.

“Quería estar allí para ellas. Preparar un desayuno proteínico adecuado antes de ir a la escuela por la mañana. Para ir a las entrevistas de padres y maestros. Es importante. Admiro a las mujeres que logran hacer ambas cosas. Lo intenté y es extremadamente difícil”.

¿Quién fue el esposo de Julie Andrews?

La estrella de Mary Poppins ha estado casada en dos ocasiones. Su primer esposo fue el diseñador de vestuario Tony Walton —se conocieron en 1948, se casaron en 1959 y en 1962 nació su primera hija Emma, finalmente se divorciaron en 1968.

Un año después del divorcio, Andrews se casó con el director Blake Edwards y se volvió madrastra de sus dos hijos, Jennifer y Geoffrey. La pareja decidió adoptar a dos niñas de un orfanato de Vietnam, Amy (conocida como Amelia) y Joanna, en 1975.Julie y Blake estuvieron casados por 41 años hasta que el director falleció en 2010 a los 88 años.

¿Quién es la hija de Julie Andrews?

La única hija biológica que tuvieron Julie Andrews y Tony es Emma Walton, y tiene 59 años. Como hija de una estrella de cine, Emma salió en varias producciones —Curse of the Pink Panther, That's Life y As The World Turns—, pero ella misma se ha forjado un camino diferente y menos apegado a los reflectores.

Emma Walton es una reconocida autora de libros para niños —de hecho obtuvo un Grammy a Mejor álbum para niños hablado por darle voz al libro Julie Andrew's Collection of Poems, Sonds and Lullabies. Lo cierto es que esta autora británica le ha dado voz a muchas obras, talento que sacó de su madre —quien además cautivó a todo el público joven siendo la narradora en Bridgerton.

Madre e hija han co-escrito juntas 31 libros para niños. En este podcast, Emma se refirió a Julie como “su sol” y “una de las personas más resilientes que conozco”, y habló con NPR para reflexionar en cómo fue su infancia con una mamá tan famosa.

Nos mudábamos con frecuencia porque su trabajo la llevó a diferentes partes del mundo. Creo que fui a siete escuelas diferentes en el transcurso de mi infancia. Fui consciente de que si las personas descubrían quién era mi madre, querrían ser mis amigos para recibir una invitación a la casa, ese tipo de cosas. Aprendí a esconderme detrás del nombre de Walton, que era mi apellido de soltera y es el nombre de mi padre, para cultivar, con suerte, algunas amistades reales.

A veces era difícil compartirla. Estábamos fuera, cenando en un restaurante o en un patio o algo así, y la gente se acercaba y quería un autógrafo, y ese era mi tiempo con ella. Siempre sentí una mezcla de protección hacia ella y también de no querer compartirla, de querer mi tiempo privado con ella.

Emma Walton se casó con el actor y director Stephen Hamilton, con quien tuvo los dos nietos mayores de Julie Andrews, un hijo, Sam, y una hija, Hope, de 19 años que adora participar en teatro.

Quiénes son las niñas que Julie Andrews adoptó en Vietnam

Amy (48) y Joanna (47) son las dos hijas que adoptaron Julie Andrews y Blake Edwards de un orfanato en Vietnam, durante la guerra por la Caída de Saigón. En la misma entrevista citada de NOW, Andres explicó, “queríamos más hijos, pero eso no sucedía”.

Amy llegó a nuestras vidas y fue maravilloso. Luego Saigón comenzó a caer y tres meses después tuvimos a otra. Le dijimos [al orfanato de Amy], ‘sabemos que no podrán hacer esto por mucho tiempo; una vez que caiga el Sur [cesarán las adopciones], así que si desea enviarnos a alguien más, por favor hágalo’. De repente Joanna ya estaba con nosotros.

Las "hermanas" adoptivas tienen un perfil muy privado, y solo se sabe que Amy participó en El diario de la princesa 2 al lado de su mamá.