Julio Iglesias aclara si conoce a los mellizos de su hijo Enrique

De sus ocho retoños (reconocidos), a Julio Iglesias siempre se le ha atribuido una relación más fría y distante con Enrique, el menor de los tres que tuvo con su primera esposa Isabel Preysler.

De hecho, los rumores han apuntado que ni siquiera había podido o querido viajar hasta Miami para conocer a los mellizos Nicholas y Lucy que el intérprete tuvo hace más de un año con su pareja Anna Kournikova.

Sin embargo, el incombustible cantante se ha encargado de desmentir esa historia en una entrevista reciente concedida a su paso por Ciudad de México para ofrecer un concierto en el Auditorio Nacional.

«Claro que sí. La leyenda dice que no los he conocido: conozco de memoria mis nietos, monísimos. Yo me veo reflejado mucho en Enrique y él es el papá de sus hijos, que son mis nietos», aseguró en unas declaraciones a la periodista Mara Patricia Castañeda para Televisa Espectáculos, en las que se animó, incluso, a sacarle parecido a los pequeños.

«En mi nieta veo muchísimo Iglesias, en el chaval veo más de la parte rusa. Todo se transmite, la genética es mágica».

(Foto: Getty Images)

Enrique ya lo había dicho…

El propio Enrique vino a confirmar esa teoría hace unos días al asegurar, en una conversación con el programa Despierta América, que toda su parte de la familia había tenido ya la oportunidad de ver a los bebés, de 16 meses.

Tradicionalmente se ha dado por cierto que entre Julio Iglesias y Enrique existiría cierta rivalidad a nivel profesional, que no habría hecho más que acrecentarse con el paso del tiempo ante el inmenso éxito que ha cosechado el segundo tanto en la escena musical anglosajona como latina.

Incluso su madre, Isabel Preysler, reconoció que esa competitividad entre ambos es muy real, aunque insistiendo en que eso no significa que no exista también un cariño inmenso entre ellos.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images