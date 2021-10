Justin Timberlake se disculpa con su esposa tras ser fotografiado de la mano con otra mujer

El matrimonio de Justin Timberlake con Jessica Biel era considerado uno de los más sólidos de la meca del cine hasta que hace poco más de una semana salieron a la luz unas imágenes en las que el actor y cantante aparecía dándole la mano a Alisha Wainwright, su compañera de reparto en la película Palmer que está rodando en Nueva Orleans, durante lo que parecía ser una noche de fiesta.

Primeras reacciones

En un primer momento, tanto él como su esposa, con quien tiene un hijo de cuatro años, optaron por mantenerse en silencio y no hacer referencia a esas fotografías, mientras supuestos testigos presenciales y fuentes anónimas se encargaban de explicar en su lugar que no había ocurrido nada inapropiado entre Justin y Alisha, señalando como prueba de ello que un lugar tan público como un bar no sería precisamente el elegido por una estrella famosa para un supuesto encuentro romántico.

Justin rompe el silencio

Ahora, el intérprete habló por fin acerca de lo ocurrido para reconocer que cometió un error injustificable, sin aclarar si se refiere a los gestos que ambos se dedicaron y que denotaban una confianza inusual entre ellos o al hecho de que no pensara en la posible presencia de paparazzi cuando permitió que ella le acariciara la rodilla por debajo de la mesa. Lo que sí ha afirmado sin rodeos y de forma directa es que no le ha sido infiel a Jessica.

«Intento mantenerme al margen de los chismes tanto como puedo, pero por el bien de mi familia, creo que es importante que haga referencia a los rumores recientes que han hecho daño a la gente a la que quiero. Hace unas semanas hice gala de una falta de criterio imperdonable, pero dejen que sea muy claro, no sucedió nada entre mi colega y yo», arranca el comunicado que él publicó en su cuenta de Instagram.

«Esa noche bebí más de lo debido y me arrepiento de mi comportamiento. Debería de haber sido más prudente. Este no es el ejemplo que quiero darle a mi hijo. Le pido disculpas a mi maravillosa esposa y a mi familia por haberles puesto en una situación tan embarazosa. Estoy tratando de ser el mejor marido y padre posible y en ese momento no lo fui».

Sin cambios

Para concluir, Justin afirmó que sigue trabajando en el rodaje de Palmer junto a Alisha y que se siente muy orgulloso del trabajo que están realizando juntos.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images