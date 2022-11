Karyme Lozano es orgullosa mamá de dos niños adoptivos a sus 44 años con su segundo esposo

Aunque Karyme Lozano lleva ausente de la pantalla chica por casi 10 años, es una figura muy activa en redes sociales y le gusta compartir los momentos más felices de sus días tanto a nivel personal y profesional como familiar. Es precisamente ésta etapa en la que se ha mantenido más ocupada: Karyme es mamá de una hija biológica y de dos adoptivos, y aquí te damos más detalles.

¿Quién es la pareja de Karyme Lozano?

Karyme se casó en 1999 con Aitor Iturrioz, pero se divorciaron en 2002; juntos tuvieron una hija. Aunque la pareja se divorció y están en buenos términos, la patria protestad le pertenece a la actriz.

Pasaron los años y la estrella de Amar sin límites se encontró de nuevo con el amor, y en 2012 se casó con el estadounidense Michael Domingo. Vivían en Los Ángeles y tienen dos hijos adoptivos. Este febrero cumplieron 10 años de casados, y para el aniversario número 8 ella aseguró que la clave de un matrimonio exitoso es “Jesús en el centro”.

¿Quién es la hija de Karyme Lozano?

La primera y única hija biológica de la actriz mexicana es Ángela Iturrioz, quien nació en el 2000 y tiene 22 años. Es producto de su relación con el actor Aitor Iturrioz.

Ángela guarda un perfil bajo —incluso sus redes sociales son privadas—, así que hay pocos detalles de la vida de esta veinteañera, más que estudia para ser abogada en una universidad en el extranjero y visita a su mamá, a su padrastro y a sus medios hermanos durante las vacaciones.

En De Primera Mano Karyme explicó que su hija no se quiere dedicar al medio del entretenimiento y que quiere ser abogada “para defender a las mujeres y a los niños”. También confesó que deja que se vea con su padre, para que entre ambos haya una buena relación.

¿Cuántos hijos adoptó Karyme Lozano?

La protagonista de Tres mujeres es mamá de dos niños adoptivos: Mateo y Ana Lucía. Después de varios intentos para quedar embarazada, Karyme y Michael decidieron adoptar, y llevaron a cabo el proceso en 2019.

En la misma entrevista De Primera Mano, la actriz explicó que se sometió a algunos tratamientos para quedar embarazada, pero a pesar de los esfuerzos médicos esto no se pudo concretar. Fue así como apostaron por la adopción.

Asimismo, contó a Hoy que primero tenían pensado adoptar a Mateo, pero que su hermanita venía en camino y decidieron adoptar a los dos. “Nacieron de mi corazón, mis hijos, y bueno lo platico y ellos lo saben, porque me encanta invitar a la gente a adoptar”, narró.

Con motivo del Día de las Madres, Karyme compartió el emotivo video cuando firmó los papeles de adopción de sus hijos. “Dios nos bendijo doblemente. Les comparto este día que fue tan especial para mí. No tengo palabras ... más que agradecimiento en mi corazón. Y para esas mujeres que quieren ser mamás pero no han podido... las invito a la hermosa opción de la adopción. No se arrepentirán. Es algo hermoso”.

En dicho video, una seguidora le comentó, “en México las adopciones son muy complicadas”, a lo que la actriz respondió: “sí, yo sé, pero no imposible. Yo tuve que adoptar en Estados Unidos porque mi esposo es americano y teníamos que vivir dos años mínimo en México para poder adoptar”.

La actriz de Niña amada mía comparte ocasionalmente fotos de sus hijos, quienes crecen más y más cada día. 9 años después, Karyme regresó a Televisa y le contó a TVyNovelas que ya no se quiere ir de México.

“Ya no me quiero ir tanto tiempo [de México]; siento que he estado muy ausente y es hora de retomar mi carrera […] Siento que he encontrado el balance, porque además mis niños ya están más grandes”.

También confesó que sus hijos adoptivos no hablan mucho español: “lo entienden, pero les cuesta un poco de trabajo hablarlo; sé que en estos seis meses que estaremos acá lo van a aprender súper rápido”.