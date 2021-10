Kate Hudson quiere tener 100 hijos…

La actriz Kate Hudson, hija de la legendaria Goldie Hawn y orgullosa madre de Ryder (15), Bingham (7) y Rani (seis meses), está convencida de que a su experiencia como madre todavía le queda un largo recorrido y no solo por el sinfín de retos que habrá de afrontar a medida que sus retoños se van haciendo mayores. Tanto es así, que la intérprete sueña con volver a quedar embarazada y fantasea, incluso, con la posibilidad de tener nada menos que 100 hijos en total.

«Tendría 100 hijos si de mí dependiera. Me encanta estar embarazada. Puede que mi último embarazo fuera brutal y muy complicado, casi no podía ni caminar. Me ocurrió lo mismo cuando gestaba a Bing, porque tengo lo que se conoce como cadera de bailarina. Pero no me quejo, me encanta estar embarazada», reconoció a su paso por el programa The Rachel Ray Show.

A la estrella de la comedia, quien actualmente disfruta de una sólida relación con Danny Fujikawa, padre de su hija más pequeña, y mantiene además un trato más que cordial con los progenitores de sus hijos mayores -su exmarido Chris Robinson y el cantante Matt Bellamy, respectivamente- tampoco le asusta la perspectiva de ver a su primogénito -y posteriormente a los demás- llegando a la mayoría de edad y aprovechando la circunstancia para probar ciertas sustancias a las que ahora mismo no tiene acceso.

«Mucha gente me pregunta si me gustaría parar el tiempo para que mis hijos no crezcan nunca. Y la verdad es que siempre les digo que no. Me lo estoy pasando fenomenal, todo es parte de un camino y de un proceso, y eso es lo más bonito de la vida. Estoy deseando poder irme de bares con Ryder. Puede sonar extraño, pero es que es un chico muy divertido», bromeó la artista de 39 años en la misma entrevista.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images