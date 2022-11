Kate del Castillo cumple 50 años: ‘Jamás he tenido la necesidad de ser madre'.

La actriz Kate del Castillo cumplió 50 años este fin de semana. Siempre ha dejado claro en más de una ocasión que mantiene una relación estrecha y llena de complicidad con sus padres y sus sobrinos.

Foto: Getty.

Es tal el apego que le une a sus seres queridos, que la protagonista de 'Ingobernable' no cree que sea necesario a estas alturas formar su propia familia para, como muchos podrían pensar, "sentirse plenamente realizada en el ámbito personal." De hecho, ella misma revela que la maternidad es un tema que nunca le ha llamado la atención, entre otras razones, por el historial de desengaños amorosos que acumula a sus 50 años.

"Tengo una familia maravillosa, pero nunca he formado una propia. Jamás he tenido ganas de encargar hijos. Si lo hubiera deseado, lo habría hecho y punto. Nunca ha sido un tema que me haya llamado la atención, en parte por las malas experiencias que he tenido con mis exparejas", confesó la mexicana en conversación con la revista Jet Set.