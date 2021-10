Kathleen Turner no aceptaría el papel de padre de Chandler Bing en la actualidad

La tensa relación que el personaje de Chandler Bing mantenía con su padre, la corista principal de un espectáculo de burlesque en Las Vegas, suele utilizarse como ejemplo para demostrar que la serie Friends no soportó demasiado bien el paso del tiempo y que muchas de sus bromas recurrentes indignarían probablemente a los espectadores o al menos no serían recibidas con una carcajada.

Aunque en su momento, el personaje de Chandler Bing se consideró un pionero de la inclusividad en la pequeña pantalla, no cuesta demasiado imaginar que al día de hoy, la elección de una actriz como Kathleen Turner para dar vida a una mujer transexual no sería tan bien recibida.

Tema sensible

Solo hay que recordar la indignación generalizada con que se recibió la noticia de que Scarlett Johansson interpretaría a un hombre transexual en la película Rub & Tug, que consiguió que ella acabara disculpándose por su falta que sensibilidad con el colectivo LGBTQ+ y desvinculándose del proyecto.

¿Cómo aceptó ese papel en aquel entonces?

Kathleen tomó buena nota de ese cambio que se produjo en la industria en que trabaja y en la sociedad en general.

Ahora que se anunció que los seis protagonistas están negociando las condiciones para reunirse con los creadores de Friends David Crane y Marta Kauffman en un especial de la HBO Max sobre el que no se conocen más detalles, ella aclaró que jamás volvería a retomar ese papel aunque se produjera el esperadísimo -y poco probable- revival de la serie.

«Al día de hoy no aceptaría ese papel, por supuesto, porque habría otras personas reales que podrían hacerlo ‘de verdad'», afirmó en una entrevista con Andy Cohen para el programa Watch What Happens Live.

«En aquel momento yo estaba haciendo una obra de teatro y uno de los co-creadores de la historia acudió a una de las representaciones en San Francisco. En cuanto acabó, vino a verme entre bambalinas y me dijo: ‘Tienes que hacer de padre de Chandler‘. Y yo pensé: ‘Una mujer que interpreta un hombre que interpreta a una mujer… nunca he hecho nada parecido'», explicó para justificar el razonamiento que la llevó a aceptar inicialmente esa oferta.

Por: Bang Showbiz