Katy Perry habla por primera vez de su papel de madrastra

Aunque en los últimos tiempos Katy Perry se ha ido mostrando cada vez más dispuesta a hablar en público de su relación sentimental con Orlando Bloom, en especial desde que anunciaron su compromiso el pasado febrero, hasta ahora había preferido no mencionar nunca por respeto al hijo de ocho años que su prometido tiene con su exesposa Miranda Kerr.

Formando nuevas familias

Por las declaraciones que el propio actor realizó recientemente, en las que bromeaba acerca de cómo afectaría a su retoño tener unos padrastros tan famosos -la propia Katy y Evan Spiegel, el creador de Snapchat y actual marido de Miranda-, ya se podía deducir que la estrella del pop pasaba bastante tiempo con el pequeño.

Ahora, la propia intérprete explicó que la presencia de Flynn, como se llama su futuro hijastro, en su día a día ha marcado un antes y un después y le ha obligado a empezar a comportarse como una adulta a tiempo completo para ofrecerle el ambiente estable que necesita un niño de su edad.

«Tenemos que salir por la puerta de casa a las siete y media para estar [en el colegio] a las ocho y cuarto y no podemos llegar tarde», explicó Katy, que jamás se habría imaginado que podría convertirse en una persona madrugadora, a su paso por el programa televisivo The Ellen Show.

«Antes no me levantaba nunca antes de las once, y resulta que ahora ya estoy en la cama a punto de quedarme dormida a las diez de la noche. Supongo que se puede decir que todo esto me ha hecho madurar definitivamente. ¡Por eso sigo vistiéndome como una adolescente! Es mi manera de rebelarme».

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images