Keith Flint, vocalista de The Prodigy, se quita la vida

Este lunes se hizo público que el cuerpo sin vida del músico Keith Flint había sido encontrado en su casa de Essex, Inglaterra, después de que las autoridades recibieran una llamada de una persona que expresó su preocupación por el bienestar del cantante.

Hasta el momento, las causas de su muerte no habían trascendido y los agentes de policía encargados del caso, por su parte, se habían limitado a confirmar que no se había abierto una investigación al respecto al considerar que no existía ningún indicio de que pudiera haberse producido un crimen.

Ahora, uno de los amigos del malogrado artista y compañero en la banda The Prodigy, Liam Howlett, reveló a través de un comunicado difundido a través de su cuenta de Instagram que parece dar a entender que Keith se quitó la vida y que no había dado ningún tipo de señal en los últimos tiempos que pudiera hacer temer un desenlace tan terrible.

«Las noticias son ciertas. No puedo creer que esté escribiendo esto, pero nuestro hermano Keith se quitó la vida este fin de semana. Estoy en estado de shock, furioso, confuso y mi corazón está roto. Descansa en paz, hermano», reza el mensaje compartido en la red social, que venía a completar el que ya se había publicado en los perfiles oficiales del grupo en las últimas horas.

«Es con una gran tristeza y conmoción que nos vemos obligados a confirmar la muerte de nuestro hermano y mejor amigo. Un verdadero pionero, un visionario y toda una leyenda. Siempre le echaremos de menos. Gracias por respetar la privacidad de todos los afectados en estos difíciles momentos», adelantaban ya los portavoces The Prodigy al poco de que comenzaran a publicarse las primeras noticias acerca de la muerte de Keith a los 49 años.

Otras bandas, como The Chemical Brothers o Kasabian, ya han hecho llegar su más sentido pésame a sus compañeros y familiares al mismo tiempo que recordaban al artista como una persona amable y siempre dispuesta a ayudar, pero, ante todo, como un apasionado de su trabajo.

El cantante ocupó el puesto de vocalista principal de la formación en 1996 de cara a la publicación de su exitoso sencillo «Firestarter». Hace apenas cinco meses que había lanzado el último álbum junto al grupo, «No Tourists», y estaba previsto que el próximo mes de agosto actuarán en el festival londinense SW4. Al margen de su carrera musical, Keith también había conocido el éxito en el mundo del motociclismo, su otra gran pasión, que lo llevó a fundar su propio equipo: Team Traction Control.

