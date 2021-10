Khloé Kardashian nunca se interpondrá entre su ex Tristan Thompson y su hija True

Puede que la estrella televisiva Khloé Kardashian no mantenga la más cordial de las relaciones con su expareja Tristan Thompson, padre de su hija True y también el hombre que le fue infiel antes, durante y después del nacimiento de la pequeña en abril del año pasado. Sin embargo, la hermana de Kim Kardashian jamás se tomaría su particular revancha contra el jugador de la NBA utilizando a la niña como arma arrojadiza, especialmente tratando de restarle derechos como padre de la criatura.

(Foto: Getty Images)

«Es muy duro, no voy a mentir y decir que es fácil para mí lidiar con esto. De hecho, todo me resultaría más sencillo si pudiera alejarlo de mi hija y justificarme con un ‘No, porque me hiciste mucho daño’. Pero lo cierto es que no sería justo porque nunca le ha hecho daño a True. Tristan y yo tuvimos nuestra relación y, por otro lado, Tristan y True tienen la suya propia. Jamás me interpondría en la relación de una hija con su padre. No creo en esas cosas», expresó a su paso por el podcast On Purpose.

Tanto la sensatez que se desprenden de sus palabras, como sus fuertes convicciones en lo que respecta a la crianza conjunta y «responsable» de dos padres separados, han sido atribuidas por la propia Khloé al ejemplo tan positivo que, en ese sentido, le ofrecieron sus propios progenitores –Kris Jenner y el malogrado Robert Kardashian, quien falleció hace ya diez años- cuando decidieron seguir caminos separados en lo sentimental, pero jamás en el ámbito familiar.

«Le debo esta mentalidad a mis padres, quienes fueron increíblemente responsables a la hora de educarnos, por lo menos que yo recuerde. Mi madre y mi padre chocaban muchísimo y se peleaban con frecuencia, pero nunca delante de nosotras. Jamás nos involucraban en sus discusiones», afirmó la tercera de las tres hermanas Kardashian en conversación con el locutor Jay Shetty.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images