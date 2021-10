Kim Kardashian prescinde de sus hermanas y sus sobrinos para la tradicional postal navideña

Las tensiones en el seno de la familia Kardashian quedaron perfectamente reflejadas en la tradicional postal navideña que cada año comparten con sus fans, o más bien en la ausencia de una este año.

En lugar de reunir a todos sus hermanos y a sus sobrinos, Kim optó por realizar una en la que aparece junto a su marido Kanye West y los cuatro retoños que tienen en común. En lugar de optar por los típicos suéteres que se asocian a esta época festiva o por atuendos de noche, la celebridad se mantuvo fiel a la estética marcada por tonos neutrales y prendas deportivas que el rapero abrazó como parte de su renacer religioso en los últimos tiempos.

https://www.instagram.com/p/B6BO84YnVw1/

Su decisión de no incluir al resto de miembros del mediático clan en la imagen puede deberse a varios motivos. No es ningún secreto, por ejemplo, que su relación con su hermana Kourtney no atraviesa precisamente su mejor momento debido a la negativa de esta última a mostrar su vida privada en el reality ‘KUWTK‘ que provocó su salida del programa de cara al menos a la próxima temporada.

Además, en 2018 también surgieron un sinfín de tensiones en torno a la sesión fotográfica en la que se seleccionaría la instantánea que se utilizaría finalmente para felicitar la Navidad a todos sus seguidores y que comenzó a organizarse en verano. Sus ocupadas agendas y la negativa de Kourtney a plegarse a las fechas que más convenían a Kim acabaron dado pie a una fuerte discusión entre ellas.

