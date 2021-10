Kim Kardashian y la nueva era de la maternidad subrogada

“¡Ya está aquí y es perfecto!”, escribió la celebridad en Twitter, cuando su cuarto hijo llegó a casa. Y él, como su hermana Chicago, nació bajo la polémica vía de la gestación subrogada.

La familia West–Kardashian está de fiesta. A los hijos de Kim y Kanye: North, Saint y Chicago, se les ha unido un nuevo hermanito: Psalm (Salmo en español). “Pero Kim Kardashian no ha estado embarazada en años”, dirán quienes por alguna extraña razón no sepan nada de esta mediática familia. Y se encuentran en lo cierto.

Aunque sus cuatro retoños comparten su ADN y el de su esposo, ella solo ha dado a luz dos veces: a North (2013) y a Saint (2015). Las cuentas no cuadran… Dos partos, cuatro niños y ningún embarazo múltiple. Pues bien, ésta es la situación: pese a lo exhibicionista que pueda ser “la Kardashian mayor”, hay circunstancias privadas que ha revelado a cuentagotas.

(Foto: Getty Images)

Por ejemplo, que su intención de tener una familia grande era firme, pero su cuerpo no podía ayudarla a cumplir ese deseo.

Las dos gestaciones de Kim fueron riesgosas y, para cuando quiso embarazarse por tercera vez, las características de su útero, luego de una preeclampsia (hipertensión arterial) y otras tantas dificultades durante la espera de Saint, lo hicieron prácticamente imposible.

Una cigüeña de alquiler

Como en su momento pasó con Angelina Jolie y Brad Pitt, quienes formaron una familia de hijos propios y adoptados, Kim y Kanye también marcaron un precedente: decididos a que sus descendientes tuvieran sus genes y ante la imposibilidad de que ella volviera a concebir, pensaron en otros escenarios.

Aunque, después del nacimiento de Saint, Kim se sometió a varias cirugías debido a que su placenta se había adherido a su útero (una condición llamada placenta accreta), intentarlo una vez más pondría en riesgo su vida y la del bebé.

Por ello, que una de sus hermanas llevara al tercer bebé West–Kardashian fue una opción, pero si de por sí es una familia caótica, ¿imaginan todo el drama que habrían vivido de intentar ese camino? Finalmente, al matrimonio le quedó muy claro que la mejor vía era la gestación subrogada, como se le conoce a la práctica en que una mujer recibe, por medio de una inseminación artificial, un óvulo ya fecundado y lleve a término el embarazo.

(Foto: Getty Images)

Dependiendo del caso, la gestante puede proporcionar o no, su propio material genético, es decir, aportar un óvulo que se fecunda artificialmente por el hombre que desea ser padre o, como en el caso de Kim y Kanye, solo gestar sin estar genéticamente relacionada con el bebé.

De este modo, al recurrir a esta técnica no una sino dos veces seguidas, la más famosa de las Kardashian permite, al ser tan abierta con la comunicación de su decisión, que sus seguidores puedan cuestionarse de una manera más profunda qué es la maternidad.

¿Chicago y el nuevo pequeño son menos hijos suyos y de West que Saint y North? Por supuesto que no. Ambos pequeños tienen los genes combinados de sus padres y son, en definitiva, de la misma sangre que sus hermanos. Además, Kim ha dejado testimonios muy claros de lo importante que resulta para ella estar presente en la crianza y desarrollo de cada uno de sus hijos.

Con todo eso en cuenta, el embarazo, como podemos ver, al menos en esta época ya no es sinónimo absoluto de maternidad. Kim es la madre de esos cuatro niños, aunque dos no hayan estado nunca en el interior de su cuerpo. Asombroso, ¿cierto?

La discusión tras bambalinas

Hoy día, podemos ver a una familia satisfecha: Kim, de 38 años, y Kanye, quien acaba de cumplir 42, son padres orgullosos, pero detrás de esta postal perfecta existe una gran polémica, no solo debido a los West–Kardashian, sino a la gestación subrogada en sí misma. ¿Es ética?, ¿cómo debe regularse?, ¿es una especie de ‘esclavitud’?, ¿a quién pertenece ‘el producto’?, ¿a la madre que alumbra, a la que es dueña del óvulo o a la que ha contratado el servicio?

Estas preguntas cada vez surgen con más fuerza a nivel internacional, ya que aunque existen jóvenes que lo hacen gratis en países desarrollados, en lugares menos favorecidos, como Kenia o Nigeria, se está convirtiendo en una práctica que pone en riesgo a mujeres en un estado de vulnerabilidad tan alto, que, quizá, ni siquiera están prestando su vientre de manera voluntaria.

En España, nación en la que según cifras del diario El País, nacen unos mil niños al año por medio de gestación subrogada, se está debatiendo su legalización.

En México, donde a decir de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se practican al año cerca de 80 mil procedimientos de reproducción humana asistida (que incluyen la gestación subrogada), es un tema que desde el 2018 abrió un debate en el que el gobierno ha mostrado su intención de legalizar la práctica, con el propósito de regularla y evitar que se lleven a cabo actos que atenten contra los derechos humanos de las mujeres que, por propia voluntad, decidan prestar sus cuerpos a quienes deseen tener hijos.

Un nombre, grandes expectativas

Tras conocerse el nacimiento, los fans de Kim estaban impacientes y deseaban saber cómo se llamaría el bebé.

La ahora estudiante de leyes no quiso decir nada al respecto, así que sus posts en Instagram generaron una serie de teorías.

(Foto: Getty Images)

En su baby shower, por ejemplo, usó un emoji de osito de peluche que hizo que todos pensaran que sería Bear, por el equipo de americano Chicago Bears. ¿O acaso Teddy y usó el osito por el nombre en inglés que se le da a estos juguetes, Teddy Bear? ¿O tal vez Cub, como se les llama a los oseznos en inglés?

Pero nadie anticipó que el nuevo integrante de la dinastía West-Kardashian se llamaría Psalm, una alabanza a la herencia de sus famosos y millonarios padres.

El nuevo rey del clan

En medio del debate y mientras el concepto de maternidad se revoluciona, lo que han hecho Kim y Kanye ha sido normalizar la situación.

Han mantenido privada la identidad de la o las mujeres a quienes han recurrido para el nacimiento de Chicago y del nuevo bebé (aunque un día la celeb permitió un cameo de una de las madres de alquiler en el reality Keeping up with the Kardashians sin mostrar su rostro).

Kim, de quien se supo que solicitó que la o las subrogantes firmaran un contrato en el que se comprometían a no fumar, tomar alcohol y drogas, comer pescado crudo, tocar arena de gato o subirse al metro, entre otras cosas, siempre ha hablado con agradecimiento sobre este tema, y en el caso del embarazo de Chicago, incluso aseguró que la sustituta era una buena persona, muy apreciada por su familia.

Por lo pronto y, a decir de su mediática madre, Psalm es idéntico a Chicago, y su llegada ha provocado tanta alegría que la Kardashian tuiteó su nombre con una foto el Día de las madres, una semana después de darle la bienvenida.

Y aunque aún no está claro qué inspiró su nombre, lo cierto es que en últimas fechas Kanye ha mostrado interés en la religión al organizar en su casa servicios doctrinarios a los que han asistido un selecto grupo de amigos y celebridades.

Otros famosos que han alquilado vientres

Que Kim haya recurrido a esta práctica dos veces seguidas le dio notoriedad, pero otras celebridades ya lo habían hecho.

Su esposa Nancy Juvonen y él intentaron por años con tratamientos de fertilidad fallidos, hasta que esta opción apareció. Ahora son padres de dos niñas.

(Foto: Getty Images)

Las mellizas que la actriz tuvo con Matthew Broderick tienen el material genético de ambos, pero fueron gestadas por otra mujer.

(Foto: Getty Images)

Con su ex tuvo dos parejas de gemelos con este método. Ahora que se han separado, los hermanos también, quedando un par para cada padre.

El cantante boricua y su esposo Jwan Yosef son padres de los gemelos Matteo y Valentino, así como de Lucía. En redes sociales se rumora que la subrogante es la modelo y actriz venezolana Eglantina Zingg.

(Foto: Getty Images)

El futbolista portugués dice que quiere tener siete hijos. Y ahí va… ya tiene cuatro. Tres de ellos nacieron vía vientre subrogado, y solo de la más pequeña, Alana Martina, se conoce a la madre biológica: la modelo Georgina Rodríguez.

(Foto: Getty Images)

Por: Mónica Isabel Pérez / Foto: Getty Images