Kourtney Kardashian causa polémica por dormir con su niña de 10 años: "lo he hecho desde que nació"

Kourtney Kardashian muestra que no tiene problema alguno en dormir con su hija de 10 años, Penélope.

Así como Alicia Silverstone alguna vez confesó que aún duerme con su hijo de 11 años, la hermana Kardashian admitió hacer exactamente lo mismo. Y hay opiniones divididas.

Kourtney Kardashian confiesa que duerme con su hija de 10 años

Kourtney, de 43, habló en el podcast Not Skinny But Not Fat sobre el vínculo que tiene con su hija de 10 años.

“Ella ha dormido conmigo desde que nació, y lo sigue haciendo. A menos de que una amiga suya se quede a dormir, me deja dormir en casa de Travis o de la tía Coco [Khloe] o Kiki [Kim]”, contó.

La estrella del reality comparte hijos con su ex novio Scott Disick —Mason, 12, y Reign, 7—.

“Ella es tan… no lo puedo explicar. Es la niña de la que no me consterno”, añadió Kourtney con efusividad.

Para el décimo cumpleaños de Penélope, Kourtney Kardashian le escribió unas tiernas palabras en redes sociales.

Me siento tan bendecida de ser la mamá de esta pequeña dama. Me hace sentir tan orgullosa todos los días y trae tanta alegría a mi mundo. Feliz décimo cumpleaños, mi Penélope, llena de pijamas a juego, pantuflas peludas, todos durmiendo juntos, películas al aire libre y muchas chispas de arcoíris.

A inicios de año, Kourtney Kardashian se casó con Travis Barker, quien tiene dos hijas adolescentes con su ex Shanna Moakler. Y aunque no viven juntos, la Kardashian visita con frecuencia la casa de su esposo.

Aunque se ha hablado poco de la noticia, algunos usuarios en internet han dicho que no están tan de acuerdo con el método de Kourtney.

“Amaba dormir con mis niños, pero definitivamente no lo haría ahorita. Tienen 3 y 7, ellos lo amarían pero yo lo odiaría”, comenta una usuaria.

“Eso no es bueno para ningún niño. Será casi imposible que esa niña no crezca obsesionada e inestable, y totalmente apegada a la fama y dinero. Triste”, dijo otro más.

“¿Es por eso que Kourtney siempre está montándose a Travis en público? ¿Porque en casa su hija está en su cama… y dónde está el esposo?”.