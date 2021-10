Kristen Stewart asegura sentirse orgullosa de solo cinco de sus películas; ¿Crepúsculo será una de ellas?

Sus proyectos fueron vistos por millones de personas en todo el mundo, protagonizó una de las franquicias más taquilleras de la era moderna de Hollywood y su nombre figura como una de las grandes apuestas para la próxima temporada de premios gracias a su interpretación de la princesa Diana en Spencer. Sin embargo, Kristen Stewart solo se siente orgullosa de cinco de sus películas.

En entrevista con The Sunday Times, la actriz estadounidense señaló que no siempre ha tenido suerte al elegir los papeles y películas en las que se involucra. Esto ha dado como resultado que solo cinco películas de su larga filmografía sean “realmente buenas”.

“¿Probablemente he hecho cinco películas realmente buenas de entre 45 o 50? Películas de las que se diga: ‘¡Vaya, esa persona hizo un trabajo hermoso de arriba a abajo!’”, dijo. “Tendría que mirar mi lista de créditos, pero las (películas buenas) son pocas y distantes entre sí”.

Aunque prefirió no profundizar en su reflexión, Stewart mencionó a las dos películas que hizo con el director francés Olivier Assayas –Clouds of Sils Maria y Personal Shopper– como dos de sus mejores proyectos.

¿Cuáles son las mejores películas de Kristen Stewart?

A juzgar por los resultados obtenidos por ambas películas, la crítica especializada y miembros de la industria cinematográfica concuerdan con las palabras de Kristen Stewart.

Gracias a su trabajo en Clouds of Sils Maria, Stewart se convirtió en la primera actriz estadounidense en ser reconocida con el premio César (el equivalente francés al Oscar) a Mejor Actriz de Reparto.

Otras de las películas que han recibido el aclamo de la crítica son Certain Women, de Kelly Reichardt; Into the Wild, de Sean Penn y la comedia Happiest Season, donde interpreta a la novia de una mujer que aprovechará las celebraciones de Navidad para salir del clóset con sus padres.

Su más reciente película, Spencer, también podría añadirse a la lista de películas de las que la actriz –protagonista de la portada de Vanidades– podría sentirse orgullosa. Su retrato de la princesa Diana en un fin de semana crucial en su divorcio del príncipe Carlos ha recibido grandes elogios desde su presentación en los festivales de Venecia y Toronto, posicionándola como una de las seguras contendientes para competir por el Oscar a Mejor Actriz el próximo año.

¿Y Crepúsculo? Bueno, Stewart anteriormente defendió su participación en la serie de películas basadas en la obra de Stephenie Meyer, a las que califica como “un gran momento” en su vida.