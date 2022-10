La 5ta temporada de 'The Crown' evitará que los Sussex tengan su estelar en Netflix por esta dramática razón

El estreno de la quinta temporada de The Crown trae más polémica de la que veíamos venir.

En esta nueva entrega —próxima a estrenar el 9 de noviembre 2022— veremos la caída del matrimonio de Carlos y Diana así como los últimos días de vida de Lady Di.

Personajes como Elizabeth Debicki como Diana, Dominic West como Carlos, Jonathan Pryce como Felipe e Imelda Staunton como Isabel II regresarán a la plataforma de streaming.

También ya salieron las imágenes del personaje del príncipe William y lucen idénticos.

Pero The Crown no solo regresó para contar la crónica de vida de la reina, pues gracias a su estreno retrasaron la serie en la que Harry y Meghan Markle estaban trabajando.

Netflix retrasa el estreno de la serie de Harry y Meghan a causa de ‘The Crown’

Deadline reveló que Netflix retrasará la docuserie de Harry y Meghan Markle hasta el 2023 por el estreno de la quinta temporada de The Crown.

Originalmente, la docuserie de Harry y Meghan se habría estrenado en diciembre 2022.

Esto debido a que la serie “tocará temas delicados relacionados a la familia real”.

Y toda esta tensión viene relacionada de la separación de Harry y Meghan con los royals británicos —tras renunciar a sus labores en 2020.

Harry y Meghan “ponen nervioso a Netflix”

“Están nerviosos en Netflix, primero parpadearon y después decidieron posponer el documental”, dijo una fuente a Deadline.

Otro de los sobresaltos involucrados con la serie fue la muerte de la reina Isabel.

Este tema fue delicado para la producción, quienes mantendrán la debida cronología en la vida de Isabel II y por el momento no han confirmado si se tocará su fallecimiento a los 96 años en un futuro —considerando que la sexta temporada de The Crown sería la última.

Ni Harry ni Meghan, o siquiera Netflix, han dado declaraciones sobre este retraso de la docuserie o del estreno de la quinta temporada de The Crown.

El príncipe Harry sí ha hecho comentarios sobre esta polémica serie.

En The Late Late Show dijo que “The Crown no es estrictamente precisa”.

“[The Crown] es ficción, pero basado en la verdad. Obviamente no es estrictamente precisa, pero estoy mucho más cómodo con The Crown que con las historias escritas de mi familia o mi esposa”, comentó Harry.