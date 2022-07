La antepasada de Sarah Jessica Parker que fue acusada de brujería en Salem y se salvó de la horca

Además de interpretar a Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker fue conocida por su papel de Sarah Sanderson en la película de Disney, Hocus Pocus, que trata sobre tres hermanas que fueron enjuiciadas y ejecutadas en Salem por brujería, y que años después regresaron para vengarse.

Lo interesante de esta historia, es que la actriz de Sex and the City, descubrió que una de sus antepasadas fue acusada de bruja y detenida durante los juicios de Salem, y la historia es extraordinaria.

La antepasada de Sarah Jessica Parker que fue acusada de brujería en Salem

En el año 2010, Parker participó en “Who Do You Think You Are?“, un programa de televisión que busca desenterrar el pasado de los famosos y conocer la historia de sus antepasados, y así descubrió su extraña conexión con las brujas de Salem.

En la investigación sobre los orígenes de la historia de su familia, Sarah se sorprendió al descubrir que su décima bisabuela, Esther Elwell, fue arrestada en Salem a finales del siglo XVII, por cometer "diversos actos de brujería”.

En la copia de la detención de Elwell, que encontró en los registros de la Sociedad Histórica de Massachusetts, decía que había sido detenida por haber causado la enfermedad y muerte de una joven de 17 años, mediante brujería.

“Sinceramente, esto me preocupa mucho. Me produce nauseas”, eso dijo Parker mientras esperaba la respuesta sobre el destino de Elwell.

Finalmente, Esther fue una de las supervivientes de Salem, fue la última persona acusada formalmente de brujería y antes de que se llevara a cabo su juicio, el tribunal se disolvió.

La antepasada de Sarah fue puesta en libertad y vivió gasta los 82 años.

“¿Quién sabe lo que podría haberle ocurrido a nuestra familia si hubiese continuado la caza de brujas?”, esto dijo una Parker aliviada. "Ha cambiado todo sobre quién pensaba que era".

