La costosa multa a Melanie Griffith por presentarse borracha a un rodaje

La actriz Melanie Griffith es una de las ciento cincuenta personalidades que han colaborado en un libro dedicado a la memoria del director de cine Mike Nichols, a cuyas órdenes trabajó en Working Girl.

Curiosamente, la estrella de Hollywood eligió compartir una anécdota para reflejar el carácter y la profesionalidad del cineasta que no la deja precisamente en buen lugar. En 1988, cuando rodaron la película que le valió su primera y hasta la fecha única nominación al Oscar, ella se había dejado arrastrar por la escena nocturna de Nueva York «repleta de tentaciones como la cocaína», y uno de los días de rodaje se presentó en el set claramente borracha.

«Mike estaba tan enojado conmigo que ni siquiera me dirigía la palabra. Envió a Mike Haley, el primer asistente de dirección, a que me dijera: ‘Vamos a cancelarlo. Vete a casa’. En ese momento supe que estaba en un aprieto'», recordó Melanie en una entrevista concedida a Ash Carter y Sam Kashner, los autores del libro.

«A la mañana siguiente me invitó a desayunar y me dijo: ‘Esto es lo que va a suceder. Vas a pagar los costes de cancelar una jornada de trabajo de tu propio bolsillo y a cambio no te denunciaremos ante el estudio, pero tendrás que cubrir las pérdidas que ocasionaste’. Eran 80 mil dólares».