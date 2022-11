La desconocida amistad de Carolina Herrera y Jackie Kennedy, dos aristócratas que se comieron al mundo

Carolina Herrera ha vestido a prácticamente todas las mujeres más poderosas del planeta. La diseñadora y empresaria que inició su casa de moda a los 42 años quizá jamás se habría imaginado tal alcance, pero hoy día CH es un referente de la elegancia y el buen gusto.

Por eso figuras de la talla de Oprah Winfrey y Michelle Obama la han elegido en repetidas ocasiones. Pero en el momento del boom de la aristocracia americana sobresalió la particular amistad que entablaron Carolina Herrera y Jackie Kennedy.

La amistad de Carolina Herrera y Jackie Kennedy

La diseñadora venezolana tenía su base textil en Nueva York, y si alguien figuraba en la ciudad que nunca duerme alrededor de los ochenta eran los Kennedy.

Carolina, ya casada con Rafael Herrera (editor veterano de Vanity Fair) inició su negocio de moda gracias al consejo de Diana Vreeland, y el resto fue historia.

Lo que CH intentaba reflejar era moda para las damas de la época que con poco dijera mucho. El less is more de su momento que causó furor entre las mujeres citadinas y para las socialités.

Fue entonces que se involucró con la primera dama: “cuando empecé, [Jackie Kennedy] vino hacia mí y la vestí por muchos años”, reveló Carolina Herrera en 2011 a Harper's Bazaar.

“Fue muy divertido tenerla, y también de gran inspiración. Era tan natural, y sabía exactamente lo que quería y lo que lucía bien en ella”, agregó la diseñadora.

Para Vogue, vía Evening Standard, Herrera explicó: “además de Diana Vreeland, quien me ayudó mucho fue Jackie Onassis. Ella creyó en mí e hice muchas prendas para ella en los últimos 12 años. Ella creyó en ello y lo amó, y ambas nos involucramos para hacer cosas juntas”.

Carolina Herrera diseñó el vestido de novia de la única hija de Jackie y John F. Kennedy

Como bien menciona el tabloide, quizá uno de los momentos más icónicos en la temprana carrera de Carolina fue cuando diseñó el vestido de novia de Caroline Kennedy en 1986.

“Todos los ojos estaban puestos en ‘la princesa de América’ y en la refrescante versión de la alta costura nupcial de Herrera: un vestido de organza de seda con mangas abullonadas y apliques florales que continuaban hasta el velo. La venezolana lanzó una línea de alta costura nupcial al año siguiente para hacer frente a la demanda”.

Además no dejamos de lado cuando nuestra colaboradora en VANIDADES, Mari Rodríguez Ichaso, escribió para su columna de moda en CNN en Español que se topó con la adorable Jackie Kennedy al asistir a un desfile de modas de Carolina Herrera.

“Ambas llegamos al mismo tiempo al lobby del pequeño edificio de la calle 57 [en Nueva York] donde Carolina Herrera (quien vestía a Jackie desde hace años) tenía su atelier —y compartimos el mínimo elevador. Ella se viró cuando nos montamos y me habló —con esa vocecita de niña pequeña que me sorprendió— diciéndome, ‘me imagino que ambas vamos al desfile de Carolina’. Yo asentí y ambas sonreímos".

“Y según me dijo después la propia Carolina, 'cuando se abrió la puerta del elevador y te vi conversando con Jackie fue una gran sorpresa!”. No hay mayor satisfacción y gozo en ver a las mujeres apoyándose y mostrándose amables la una a la otra.