La desgarradora historia detrás de la canción 'I Will Survive' de Gloria Gaynor

Es la canción disco por excelencia, la que jamás falta en el karaoke ni en la playlist de las bodas… ‘I Will Survive’, de Gloria Gaynor, fue un hit en su época y a la fecha la seguimos cantando (y bailando). Lo cierto es que detrás de una gran canción, hay una gran historia —y en honor a los 79 años que cumple Gloria Gaynor, intérprete de esta canción, te decimos cuál es su trasfondo.

¿Cuántos años tiene la cantante Gloria Gaynor?

Gloria Gaynor (quien nació Gloria Fowles) llegó al mundo un 7 de septiembre de 1949 en Newark, Nueva Jersey. Actualmente tiene 79 años, y de esos ha vivido más de cinco décadas dedicadas a la música. Es de las cantantes de disco y R&B más reconocidas a nivel mundial y entre sus hits están I Will Survive, Let Me Know, I Am What I Am y su versión de Never Can Say Goodbye.

Gloria Gaynor 'I Will Survive' (getty)

¿Dónde vive Gloria Gaynor?

La ícono del disco vivía en Green Brook Township, N.J. en una casa construida en 1988, pero ahora la vende por $1.25 millones. Aunque Gaynor reside en este estado, pasa muchos meses del año en Grand Strand, en Carolina del Sur, por el clima de playa —"me enamoré de Myrtle Beach en 1975 cuando vine a un concierto, la gente es muy cálida y es encantador", recordó para una entrevista.

¿Quién creó ‘I Will Survive’?

I Will Survive es la segunda canción del sexto álbum de Gloria Gaynor, ‘Love Tracks’ (1978); fue escrita por Freddie Perren y Dino Fekaris. No hay duda alguna de que esta canción se volvió un himno, al grado en que en 2016, la Biblioteca del Congreso consideró que la grabación original de Gaynor era "cultural, histórica o artísticamente significativa" y la seleccionó para su conservación en el Registro Nacional de Grabaciones.

I Will Survive trata de empoderamiento y de avanzar tras una mala relación —la cantante reveló en una ocasión, “adoro ese efecto de empoderamiento, y amo apoyar ese efecto. Es una letra atemporal que aborda una preocupación atemporal”.

Por otro lado, Dino Fekaris reveló a Songfacts que escribió esta canción para su liberamiento cuando atravesó el casi despido de Motown Records, donde era staff writer: “Me dejaron ir después de casi 7 años. Era un compositor desempleado contemplando mi fe. Prendí la televisión y ahí estaba: una canción que escribí para una película titulada ‘Generation’. Tomé eso como una señal de que las cosas trabajarían bien para mi. Recuerdo saltar en la cama y decir lo lograré, seré un compositor, i will survive!”.

La canción ganó un Grammy por Best Disco Recording y desde entonces hizo historia. Según el medio, a Gaynor “no le molesta que siempre será recordada por esta obra insignia”, explicando que constantemente la arregla, le cambia el ritmo, la moderniza, y más. De hecho, Gloria cantó I Will Survive para celebrar el 4 de julio 2022 en Estados Unidos, y, como siempre, deslumbró a toda costa.