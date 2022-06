La dieta de Heidi Klum para lucir espectacular y sana a los 49 años

La supermodelo Heidi Klum comparte sus secretos y atribuye su excelente salud a la alimentación, vida activa y al deseo de disfrutar todo con amor.

Heidi adora bailar y lo hará hasta que esté “muy viejecita” porque es una actividad que no sólo mueve todo el cuerpo, ¡sino también el espíritu! La modelo explica que el miedo a envejecer no debe impedir hacer cosas que nos brindan alegría. “No hay que pensar en los años, sino en lo que nos hace felices. No hay una ‘edad’ en la cual debamos dejar de enamorarnos, o evitar usar tal o qué estilo de ropa, ir a un club y bailar. Todas estas limitaciones nos hacen daño”, declara.

También añade: “Sólo tenemos una vida y es nuestra ahora, ¡en este momento!, que no se detiene porque cumplimos años y lo podemos disfrutar por igual. Mantener un equilibrio emocional es vital para estar en forma”.

Para ella es muy positivo conservarnos siempre ‘jóvenes de mente’ y pensar en el futuro, en lugar de divagar en los errores del pasado, y recordar que “tenemos que cuidarnos para nosotras y no solamente para los demás”.

La dieta de Heidi Klum para estar en forma a los 49 años

La alemana (que mide 1.76 m) ha mantenido los mismos hábitos de vida por muchos años. Come lo más sano posible, pero no se priva de las cosas ricas de la vida: “Me gusta el champagne y una rica cerveza, aunque nunca abuso”.

Su desayuno

Un licuado o smoothie con jengibre, fresas o frambuesas y kiwi. Podemos sustituir el jengibre por ajo, como Heidi, que hierve una cabeza entera y hace un té con un poco de miel.

Comidas

Un cantidad moderada de proteínas (pescado, ternera o pollo) con muchas verduras. “Mis hijos y yo preparamos un ‘schnitzel’: empanada de pollo o de cerdo, y sopa de pasta”.

Snacks

Almendras, banana chips al horno, barritas de higo, trocitos de queso brie; paletas heladas de naranja o palomitas de maíz sin grasa son algunos de sus bocadillos favoritos.

Rutina de belleza

Las plantas guardan el secreto de la eterna juventud y, por esa razón, Klum utiliza siempre en la piel productos botánicos, como el serum de Vintner’s Daughter.