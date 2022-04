La evolución de Emme, hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony

La cantante Jennifer Lopez puede presumir de mantener una relación modélica con su exmarido Marc Anthony. Los dos artistas siguen muy unidos por el bien de sus mellizos Maximilian David y Emme Maribel y se reúnen con regularidad para celebrar juntos los acontecimientos más importantes en la vida de sus retoños, acompañados en muchas ocasiones por sus respectivas parejas.

¿Quién es Emme Maribel Muñiz?

Es la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony que nació el 22 de febrero de 2008 en Long Island, Nueva York; es la hermana gemela de Max.

Emme y Max son los gemelos que nacieron del matrimonio entre JLo y Marc Anthony, quienes se casaron en junio de 2004 y se divorciaron en 2011. Esta boda tomó lugar cinco meses después de que la cantante terminara su relación con Ben Affleck —con quien ahora, finalmente, se casará.

People pagó seis millones de dólares por obtener las primeras fotos de los gemelos, y es supuestamente la foto de famosos más cara que se ha pagado.

¿Cuántos años tiene Emme Maribel Muñiz?

Emme, la hija de JLo y Marc Anthony, tiene 14 años.

¿A qué se dedica Emme, la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony?

Emme escribió un libro para niños llamado Lord Help Me: Inspiring Prayers for Every Day, ilustrado por la artista Brenda Figueroa y publicado en 2020. También ha aparecido en algunos videos musicales de su mamá, como 'Limitless', donde prestó su voz.

Pero eso no es todo, ya que Emme acompañó a Jennifer Lopez en tour y le acompañó para interpretar dicha canción. Y se volvió viral al cantar una canción de Alicia Keys en un video del 2019.

Quizá una de las más grandes apariciones de Emme fue durante el medio tiempo del Super Bowl LIV en 2020. Entre las sorpresas del espectáculo que protagonizaron JLo y Shakira fue la aparición de Emme, quien cantó una parte a dúo con su madre y demostró la potencia de su voz a sus 11 años.

Madre e hija interpretaron juntas “Let’s Get Loud” y “Waka Waka" mientras Shakira tocaba la batería. El orgulloso papá no pudo dejar de expresar su emoción y orgullo al ver a su pequeña en el escenario de tan importante evento. "Emme, papá está muy orgulloso de ti. Eres mi amor y siempre seré tuyo", escribió Marc Anthony en su cuenta de Instagram.

Así ha cambiado Emme Maribel Muñiz, la hija de JLo y Marc Anthony

La joven hija de JLo y Marc Anthony que tiene un futuro brillante en la industria del espectáculo ha evolucionado de esta manera.

