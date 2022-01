En honor a su cumpleaños número 45, aquí un recordatorio del porqué siempre será uno de nuestros galanes favoritos, estos son los personajes de Orlando Bloom que marcaron su carrera cinematográfica y lo hicieron unos de los actores más cotizados de Hollywood.

¿Cómo comenzó la carrera de Orlando Bloom?

Orlando Bloom nació en Canterbury, Inglaterra, el 13 de enero de 1977, fue bautizado con el nombre que le da título a una novela de la escritora británica Virginia Woolf.

Fue cuando vio el film Superman, con Christopher Reeve, que Bloom descubrió su verdadera vocación, cuando comprendió que el hombre de acero era interpretado por un actor.

“Entonces me di cuenta de que siendo actor, podía ser Superman... o el papel que hizo Daniel Day-Lewis en El último de los Mohicanos”.

Enamorado de la actuación, Orlando se mudó a Londres a los 16 años de edad. Ese mismo año se unió al National Youth Theatre, una compañía de teatro juvenil.

Su primera oportunidad en el cine fue en el film Wilde, en 1997, sobre la vida del escritor irlandés Oscar Wilde. A este le siguieron The Lord of the Rings, Black Hawk Down y Ned Kelly.

Pero fue un pirata quien lo puso en el mapa internacional. Bloom “abordó” el corazón del público en la trilogía de films Los piratas del Caribe.

Personajes de Orlando Bloom más icónicos

Legolas en El Señor de los Anillos y El Hobbit

Este fue el primer personaje importante de Bloom en el cine, pues le abrió por completo las oportunidades en Hollywood.

Legolas es un elfo en el mundo ficticio creado por Tolkien para E Señor de Los Anillos y forma parte de La Comunidad del Anillo, el grupo de la Edad Media que intenta destruir al Señor Oscuro.

William Turner en Piratas del Caribe

Aunque no fue su primer personaje en una super producción cinematográfica, sí fue el que lo hizo famoso internacionalmente.

Se trata de un joven herrero de ascendencia pirata enamorado de Elizabeth Swann, la hermosa hija del gobernador. Al enterarse de que secuestran a Elizabeth por culpa de su medallón, y al ser confundida con la hija del padre de Will, decide seguir a Jack Sparrow para ir en su rescate.

Paris en Troya

Fue un príncipe troyano, hijo del rey Príamo y de su esposa Hécuba y hermano de Héctor. Es uno de los principales responsables de iniciar la famosa guerra de Troya, luego de enamorarse y robarse a Helena.

Martin Blake en El Buen Doctor

El doctor Martin Blake debe tratar a una joven paciente de 18 años, Diane, que sufre una infección de hígado. A medida que Diane mejora en salud, la autoestima del joven doctor aumenta, al mismo tiempo que se acentúa su miedo a perderla, entonces, mantener a Diane enferma en el hospital, cerca de él.