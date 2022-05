La exitosa carrera de Lily-Rose Depp, hija de Johny Depp

Lily-Rose Depp, la famosa hija de Johnny Depp, ha sido mencionada en repetidas ocasiones los últimos días debido al juicio de su papá con Amber Heard —incluso puedes leer lo que Johnny Depp reveló sobre cómo se sienten sus hijos respecto al caso de Amber Heard.

¿Pero quién es esta joven promesa de los niños Hollywood? Lily-Rose Depp no es ajena al mundo del entretenimiento y esto es todo lo que ha hecho a su corta vida.

Getty

¿Cuántos años tiene Lily-Rose Depp?

Nació como Lily-Rose Melody Depp el 27 de mayo de 1999, este año cumple 23 años. Sus papás son Johnny Depp y la modelo, cantante y actriz francesa Vanessa Pardis.

Getty

Depp y Pardis se conocieron en 1998 en el hotel Costes en París cuando ella tenía 25 años, y Vanessa escribió la canción 'La Ballade de Lily-Rose' en honor a su primogénita.

Después de que la pareja se separara tras 13 años juntos, compartieron la custodia de Lily-Rose y se su segundo hijo, Jack Depp (tres años menor que Lily).

A qué se dedica Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp

La primera aparición en película de Lily-Rose fue un cameo en Tusk, obra escrita y dirigida por Kevin Smith, quien la creó específicamente para la hija de Johnny Depp. Después el mismo hizo el spin-off titulado Yoga Horsers que se centró en Lily y en su amiga Harley Quinn Smith, hija de Kevin.

Getty

A la veinteañera también se le vio en el video musical All Around the World del rapero Rejjie Snow y en 2015 tuvo un importante papel como la bailarina Isadora Duncan para la película The Dancer de Stéphanie Di Giusto, en 2015.

También estuvo en la película Planetarium de Rebecca Ziotowski y quizá una de las actividades que más la destacan es en el modelaje, cuando en 2015 debutó como modelo para Chanel.

Si quieres ver su último proyecto cinematográfico, es Voyagers, una película de ciencia ficción dirigida por Neil Burger y estrenada en 2021, donde Lily-Rose comparte pantalla con Colin Farrell.

¿Cómo es la relación entre Lily-Rose y Johnny Depp?

Padre e hija se llevan de manera muy armoniosa y aunque han sido escasas las declaraciones de cada uno, se muestra el gran vínculo y cariño que tienen.

En 2015, la estrella de Piratas del Caribe dijo a Daily Mail que "Lily es muy centrada, es una niña ávida y una de las personas más inteligentes que he conocido".

Getty

Mientras que según Variety, en un posteo de Instagram (ahora borrado), Lily redactó algo muy lindo para su padre: "mi papá es la persona más dulce y cariñosa que conozco. Ha sido un padre más que maravilloso para mi y mi hermano menor, y todos los que lo conocen dicen lo mismo de él".

Aún así, Lily-Rose no asistió a la noda de Johnny Depp con Amber Heard, a lo que el actor respondió: "mi hija Lily-Rose no vino a la boda. Ella y la Srta. Heard no están en buenos términos por diversas razones", vía US Weekly.