La hija de Johnny Depp rompe el silencio sobre el juicio y dice estar cansada de que la comparen con los hombres de su vida

A sus jóvenes 23 años, Lily-Rose Depp tiene una personalidad fuerte y procura mantener sus valores al margen de su carrera. La hija mayor de Johnny Depp mantuvo un perfil bajo durante el eterno juicio con Amber Heard, pero finalmente rompió el silencio y la joven modelo está de nuevo en el ojo mediático.

Lily-Rose Depp rompe el silencio sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

La modelo habló con Elle y dijo que ‘no está aquí para responder por nadie’. “Sé que mi infancia no se parecía a cualquier infancia, y es algo muy particular con lo que se debe lidiar, pero es lo único que conozco. Cuando se trata de algo tan personal y privado, y de repente se le quita lo personal… realmente siento que tengo derechos sobre mi propio jardín de secretos”.

"También creo que no estoy aquí para responder por nadie, y siento que durante gran parte de mi carrera la gente realmente ha querido definirme por los hombres en mi vida, ya sean los miembros de mi familia o mis novios, lo que sea. Estoy lista para ser definida por las cosas que hago", agregó.

Este 2022, Johnny Depp ganó el juicio de difamación contra Amber Heard, y se le otorgaron 10.35 millones de dólares —mientras que Heard recibió dos millones de dólares para compensar los daños.

Años atrás, antes de que llegara el mediático juicio, Lily-Rose salió a desmentir varias acusaciones a su papá, y publicó un mensaje en Instagram.

Mi papá es la persona más cariñosa y dulce que conozco, ha sido un padre maravilloso con mi hermano pequeño y conmigo, y todos los que lo conocen dirían lo mismo.

Los hombres de Johnny Depp hablan sobre Amber Heard

Por un lado tenemos a Jack Depp, el hijo de 20 años que Johnny tuvo con su entonces pareja Vanessa Pardis; y su hermana Lily-Rose Depp. El primero ha mantenido un perfil más bajo, mientras que Lily ha seguido los pasos de su padre.

Johnny Depp conoció a Amber Heard en 2009 mientras filmaban The Rum Diary, cuando él todavía mantenía una relación con Vanessa. Después de muchos años juntos, se casaron en 2015, pero en 2016 la actriz pidió el divorcio, el cual finalizó en 2017. Después llegó la publicación de opinión de Amber a The Washington Post donde confesó que sufrió de abuso doméstico.

Considerando que Lily-Rose no asistió a la boda de su papá con Amber Heard, puede decirse que la relación entre ellas estaba cargada de tensión.

“Mi hija Lily-Rose no vino a nuestra boda”, dijo el actor en la corte de abril 2022, vía US Weekly, “ella y Ms. Heard no estaban en buenos términos por varias razones”, y esos fueron los únicos detalles que dio.

De acuerdo con The International News, la corta declaración de Depp fue que sus hijos tienen una relación inexistente con Amber Heard: “mis hijos fueron más inteligentes que yo, se rehusaban a estar cerca de ella”.