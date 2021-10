La hija de Luke Perry construye una guardería en su honor 

Todavía no han pasado ni dos meses desde la trágica muerte del actor Luke Perry, todo un icono de la televisión de los noventa gracias a su papel de Dylan en Beverly Hills 90210, pero su hija mayor Sophie ya dio un paso gigante en su objetivo de honrar la memoria de su afamado padre.

¿Cómo lo hizo?

La joven trabajó a través de varios proyectos benéficos que lleven su nombre y, lo más importante, terminen de apuntalar su vasto legado artístico y solidario.

Y es que, como dio a conocer la joven de 18 años en su perfil de Instagram, ya se recaudaron todos los fondos necesarios para finalizar la construcción de una escuela infantil en la nación africana de Malawi y, asimismo, tanto ella como sus colaboradores han conseguido, además, que el gobierno les autorice a llamar al centro en honor del fallecido intérprete.

«Gracias a todos los que donaron y nos están ayudando con nuestros proyectos. Nuestra primera escuela ya está casi hecha y la verdad es que me cuesta expresar todo lo orgullosa y feliz que estoy de ver cómo se inaugurará el próximo miércoles. Gracias también a mi maravilloso socio Ruben por luchar tanto a mi lado para que la escuela pueda recibir el nombre de mi padre», escribió Sophie en su cuenta de Instagram.

El trabajo en Malawi

El trabajo humanitario de Sophie en Malawi se remonta a finales del año pasado y, desde entonces, la joven ha estado contribuyendo activamente a la implementación de diversas iniciativas de corte educativo, incluyendo la mencionada construcción de varias guarderías. Cuando en la última semana de febrero su progenitor sufrió el infarto cerebral del que desgraciadamente no se recuperaría, Sophie regresó momentáneamente a Los Ángeles para acompañarlo en sus últimas horas y, poco después de la fatídica muerte, esta volvía al continente africano para dar continuidad a su labor y tratar de «apreciar» mejor todo lo positivo que queda en su vida.

«Mis primeros días de vuelta en Malawi fueron emotivos y muy duros, pero siento que he hecho lo correcto al regresar. Tengo que acabar lo que comencé y sacar el máximo partido al tiempo que nos queda en este mundo. Hace poco aprendí que quizá no tenemos tanto tiempo como creíamos y por eso hay que apreciarlo. Me fui de casa demasiado rápido y eso asusta, pero hay un trabajo que hacer y una persona que tiene que sentirse orgullosa de mí», se sinceraba Sophie en la misma plataforma.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images