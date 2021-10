La hija de Victoria Beckham ya experimenta con el maquillaje

Si el exfutbolista David Beckham revelaba hace ya unos años que su pequeña Harper, la benjamina de los cuatro retoños que comparte con Victoria Beckham, parecía ser la única de ellos con talento y, sobre todo, ganas de seguir sus pasos en el mundo del balón, ahora fue la afamada diseñadora la que quiso presumir abiertamente de la facilidad con la que ha podido inocular a su pequeña el ‘virus’ de la moda y, de forma más concreta, el arte de aprender a experimentar con el maquillaje.

«Harper es una niña muy femenina en ese sentido, así que nos encanta disfrutar juntas de una sesión de maquillaje en casa. Obviamente, no le voy a permitir que salga de casa maquillada, pero creo que está bien que madre e hija se diviertan con ello, siempre que nos lo tomemos como un juego», contó la ex Spice Girl en el programa This Morning del canal británico ITV.

Ahí también incidió en la importancia de que los niños den rienda suelta a su imaginación y creatividad.

¿Marido metrosexual?

Como era de esperar viniendo de uno de los deportistas más coquetos, agraciados y elegantes de la crónica social, no debería resultar demasiado sorprendente que Victoria haya revelado algo muy curioso.

Y es que, por si no fuera suficiente con los cosméticos que lleva años compartiendo con su marido, el exdelantero del Real Madrid tenga la mala costumbre de echar mano también de sus productos de belleza más exclusivos a fin de beneficiarse de sus milagrosas propiedades.

«No solo compartimos ciertos productos [de belleza], sino que David me roba constantemente mis propios cosméticos. No puede evitarlo», bromeó en la misma entrevista para sincerarse, justo después, sobre la posibilidad de que algún día recurra a las bondades de la cirugía estética para ralentizar de alguna forma el paso del tiempo. «La verdad es que nunca me he sentido tentada por algo así, pero tampoco lo descarto de cara al futuro. Creo que cada uno debería hacer todo aquello que le haga sentirse bien. Ya veremos qué pasa en 10, 15 o 20 años», aseveró.

(Foto: Getty Images)

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images