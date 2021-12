La impactante historia tras los divorcios más caros de Hollywood, ¡millones de dólares!

En Hollywood, el divorcio puede ser una industria muy lucrativa no solo para los abogados de las estrellas, sino también para uno de los dos miembros de la pareja. De acuerdo con las leyes de California, a menudo el cónyuge que percibe un ingreso menor tiene derecho a recibir manutención por todo el tiempo que él o ella necesite, siempre y cuando el ex tenga los medios económicos para proveer por ello.

En otras palabras: al momento de firmar los papeles para ponerle fin al matrimonio, muchas personas reciben más dinero del que jamás soñaron ganar en su vida. Así lo demuestran estos casos de Hollywood que ¡rompieron la alcancía!

El millonario divorcio de Mick Jagger con Jerry Hall: el precio de una adicción

Getty Images

El líder de los Rolling Stones y la modelo tejana Jerry Hall comenzaron su relación sentimental en 1977. Después de casi dos décadas de convivencia sin papeles, la pareja finalmente se casó en Bali celebrando una preciosa ceremonia hindú. Todo parecía color de rosa, hasta que en 1999 Jerry descubrió que Mick le había sido infiel y le planteó el divorcio.

Fue entonces cuando se enredó la trama, pues de acuerdo con Mick, "¡nunca estuvimos casados!". El valor neto de Mick Jagger en el momento de la anulación de su matrimonio se estimó en unos 325 millones de dólares (este año ya aumentó a 360 millones). Pero debido en parte a la disputa de Mick con respecto a la legalidad de la ceremonia matrimonial, Jerry Hall 'solamente' recibió un pago que osciló entre los 15 y 25 millones de dólares.

Y también una gran lección: "Logré que Mick dejara la heroína, pero nunca conseguí que dejara a las mujeres", declaró Jerry, quien tuvo cuatro hijos con el incorregible picaflor —Elizabeth, James, Georgia May y Gabriel. Hoy, ella está felizmente casada con el multimillonario Rupert Murdoch, que a los 90 años de edad es más de un cuarto de siglo mayor que ella.

¿Cuándo se divorciaron Michael Douglas y Diandra Douglas? El precio de una adicción, segunda parte

Getty Images

Michael Douglas y Diandra se divorciaron después de 23 años de matrimonio, debido al mal que aflige a muchas parejas famosas: la infidelidad. Pero de acuerdo con Michael, sus constantes escapadas con otras mujeres no se debían a una falla moral sino a una condición sicológica que lo dejaba totalmente incapacitado para resistir la tentación: la adicción al sexo.

Pero la adicción le costó muy cara al actor de Ant-Man, pues tuvo que desembolsarle 45 millones de dólares a su ex, sobre la cual declaró en su momento: "Debí separarme de ella mucho antes".

En el año 2000, Douglas se casó con la bella Catherine Zeta-Jones, quien añadió una cláusula en su contrato prematrimonial que le garantiza 2,8 millones de dólares por cada año que permanezca casada con Michael, más un 'bono' de cinco millones de dólares, si lo pesca en una infidelidad. ¡Eso se llama medicina preventiva!

Paul McCartney y el divorcio que fue "un infierno" con Heather Mills

Getty Images

All You Need is Love y abogados. En el año 2002, Sir Paul McCartney y Heather Mills sellaron su amor con una lujosa boda de 3,2 millones de dólares, celebrada en un romántico castillo de Irlanda. Pero la boda de ensueño pronto se convirtió en un matrimonio infernal.

Heather acusó a Paul de truncar su carrera (aunque hay poca evidencia de que alguna vez fue, como ella dice, una modelo famosa) y él dijo que ella era tan paranoica que hasta grababa sus conversaciones telefónicas. Para sorpresa de nadie, en 2006 la pareja se separó y en 2008 —después de dos años de una batalla legal pública y sin cuartel— un juez le concedió a Mills 48,6 millones de dólares.

Al escuchar la decisión del juez, Mills le lanzó una jarra de agua fría a su abogada Fiona Shackleton, pues de acuerdo con personas cercanas a la ex modelo "ella esperaba mucho más". Después de semejante drama, Paul admitió, "casarme con Heather ha sido el peor error de mi vida". Y el más costoso.

Las tentaciones de la fama que llevaron al divorcio de Kevin Costner y Cindy Silva

Getty Images

Kevin Costner era un joven All-American cuando conoció a Cindy Silva en 1975, mientras los dos estudiaban en la Universidad Estatal de California. Tres años más tarde se casaron. Pero durante el vuelo de regreso de su luna de miel en Puerto Vallarta, un curioso pasajero cambió sus vidas para siempre: el actor galés Richard Burton, quien conversó con Kevin y revivió en él su sueño de ser actor.

Cindy lo apoyó en el camino, pero como tantas veces suele ocurrir, mientras más se calentaba la carrera de Kevin, más se enfriaba su matrimonio. Las tentaciones de la fama y el irresistible poder de la libido fueron más fuertes que el amor del actor por Cindy, y ella, cansada de sus infidelidades, le puso la demanda de divorcio en 1994.

Cindy se alejó con el corazón partido y 80 millones de dólares en el bolsillo. Hoy, Kevin está casado con la ex modelo Christine Baumgartner y dice que está consciente de lo que ha hecho, y que tal vez cualquiera de nosotros podría haberlo hecho mejor. "Pero siempre he tratado de vivir sin temor", declaró en su momento.

El millonario divorcio de Harrison Ford con la ya fallecida Melissa Mathison

Getty Images

En 2004, Harrison Ford y su esposa Melissa Mathison se divorciaron citando "diferencias irreconciliables", un término muy socorrido que abarca desde la infidelidad hasta el tedio.

Después de 18 años de matrimonio, y como no había un acuerdo prenupcial, el juez decretó que Melissa debía recibir 90 millones de dólares de manutención conyugal. A partir de ese momento, lo único irreconciliable fue la cuenta de banco del actor, quien sin duda trató de incrementarla antes de proponerle matrimonio a Calista Flockhart, con quien hoy se encuentra felizmente casado. Y aunque Harrison es un hombre muy privado y no suelta prenda sobre su vida personal, apostamos a que esta vez sí firmó un "prenup".

Madonna se sentía en "en una cárcel" cuando se casó con Guy Ritchie

Getty Images

Cuando Madonna y el director de cine inglés Guy Ritchie se casaron en el año 2000, ninguno de los dos tenía idea de dónde se estaba metiendo. En 2008, cuando firmaron los papeles de divorcio, ella al fin lo reconoció: "Estaba en una cárcel", dijo la diva material, "yo sentía que había entrado en una telenovela", admitió Ritchie.

Esta vez, él fue quien recibió la bonanza económica, ya que debido al mayor ingreso económico de Madge, como la apodó Guy, la estrella le tuvo que pagar a su ex entre 76 y 92 millones de dólares, cifra que incluye el valor de la casa que la pareja tenía en Ashcombe, al oeste de Inglaterra, así como su pub londinense, el Punchbowl. "Supongo que es uno de los pagos más grandes que ha habido en un acuerdo de divorcio", dijo en aquel momento Liz Rosenberg, la representante de Madonna.

Steven Spielberg y Amy Irving: el divorcio más caro y corto de Hollywood

Getty Images

El acuerdo de divorcio del director Steven Spielberg y la actriz Amy Irving es uno de los más caros en toda la historia de Estados Unidos, debido a que el valor neto de Spielberg en el momento de la finalización del matrimonio era de mil millones de dólares. Sí, leíste bien. No hay que olvidar que el director es el hombre detrás de éxitos como Jaws, Close Encounters of the Third Kind, E.T. y los filmes de Indiana Jones.

Claro que el acuerdo prenupcial de Spielberg no era tan generoso, pero él cometió un error táctico gravísimo: lo escribió en una servilleta mientras cenaba con Amy en un restaurante, en lugar de redactar un contrato oficial frente a un abogado. Como era de esperarse, el juez desestimó la validez del improvisado "prenup".

Y así fue como después de solamente cuatro años de matrimonio, Amy recibió no menos de 100 millones de dólares. Moraleja: el papel, sobre todo cuando es una servilleta, no lo aguanta todo.

Neil Diamond se portó como todo un caballero en su millonario divorcio de Marcia Murphey

Getty Images

Si conoces la música de Neil Diamond, sabes que el creador de "September Morn", "Hello Again" y "Sweet Caroline" es un romántico incurable. Lo que quizás no sabías es que Diamond, además, es todo un caballero. El cantautor se casó con Marcia en 1969, cuando todavía no había alcanzado la fama internacional, y ella lo apoyó en cada paso del camino.

Citando las famosas "diferencias irreconciliables", la pareja se divorció en 1995 y el juez dictaminó que Diamond debía pagarle a su ex la mitad de su fortuna de 300 millones de dólares. O sea, 150 millones de dólares, que equivalen a 5,5 millones por cada año que estuvieron casados. Pero lejos de pelear la decisión judicial o desvirtuar a su ex esposa, Diamond declaró, "ella vale cada centavo".

Tom Cruise se vio más astuto de lo pensado cuando se divorció de Katie Holmes

Getty Images

El extraño caso de Katie Holmes llama la atención por ser la excepción a la regla. La actriz estuvo casada durante seis años con uno de los hombres más ricos del planeta, Tom Cruise, y tuvo una hija, Suri Cruise, con él.

Sin embargo, ella solo recibe la comparativamente modesta suma de 400.000 dólares anuales en pagos por manutención infantil. ¿Qué pasó aquí? Antes de jurarse amor y "hasta que la muerte nos separe", Tom hizo que Katie firmara un acuerdo prenupcial que la excluía de recibir parte de su fortuna, estimada en 250 millones de dólares.

Aunque Tom saltó sobre el sofá en el show de Oprah Winfrey mientras gritaba a los cuatro vientos su amor por Katie (y se convertía en el hazmerreír del mundo), el cienciólogo en realidad no estaba tan loco de amor como parecía. No hay que olvidar que fue Cruise quien le presentó la demanda de divorcio a su ex, Nicole Kidman, poco antes de celebrar sus 10 años de matrimonio con la australiana.

De esta forma, se libró de tener que pagarle la mitad de su fortuna, de acuerdo con la ley de California. Como prueban estos casos, puede que el amor no tenga precio, pero en Hollywood, el divorcio sí cuesta muy caro.

¿Qué opinas de los divorcios más caros en la historia de Hollywood?