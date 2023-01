La mamá de Piqué reaccionó a la canción de Shakira —y no está a favor de quien crees

Si alguien decidió empezar el 2023 con mucha potencia, fue Shakira. La colombiana estrenó una de las music sessions con Bizarrap, colaboración que resultó ser un bombazo directo para Piqué y Clara Chía. En medio de las controversias por ese estreno, los cibernautas no se han despegado de las redes sociales para mandar sus opiniones y puntos de vista. Pero como todo lo que haces en internet se queda en internet, hubo una víctima silenciosa: Montserrat Bernabeu, la mamá de Gerard Piqué que SÍ reaccionó a la canción de Shakira —pero no fue para apoyar a su hijo.

Mamá de Piqué reacciona a la canción de Shakira —pero no para apoyar a su hijo

Aún con el banco de memes ante la canción de Shakira, la madre de Piqué no se quedó muy por detrás. Y es que la abuela de Sasha y Milan sorprendió a todos dándole ‘me gusta’ a un tuit que habla de cómo el futbolista acabó con su carrera.

"Perdona, pero la imagen se la destruyo él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no cómo actuó", fue el tuit al que la mamá de Piqué le dio like.

El segundo tuit al que Bernabeu reaccionó que nada menos que al tuit de Bizarrap anunciando el lanzamiento de su canción con Shakira. ¿Al parecer, a la mamá de Piqué sí le gusta esto? Lo que causó polémica es que después de saberse que le dio like a estos tuits, se los quitó —como si no hubiera pasado nada. Una usuaria habló de lo sucedido, “la mamá no tiene la culpa de que su hijo sea un patético hombre”, y otro más, “la madre del futbolista Gerard Piqué apoya a su ex nuera dando likes a tuiteros que ponen verde a su hijo”.

En fin, que clara-mente no se sabe si este último punto sea verdadero —y nadie ha dado declaraciones—, pero sí se sabe que los papás de Piqué estaban ‘furiosos’ con Shakira y la manera en que se dividirá la custodia de los hijos. “Los abuelos paternos de Milan y Sasha están enfadados con la artista por llevárselos a Miami, a miles de kilómetros de su familia paterna”, explican en El Nacional de Cataluña. Piqué podría ver a sus hijos al menos 10 días al mes, “y si Joan y Montserrat no acompañan a Piqué todos los meses, no tendrán oportunidad de ver a los niños hasta las vacaciones de verano, solo un par de veces al año, a diferencia de sus otros abuelos que los pueden ver todos los días”.