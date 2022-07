La oscura historia detrás del 10 perfecto de Nadia Comaneci en los Juegos Olímpicos de Montreal 76

Apenas tenía 14 años cuando se convirtió en una leyenda de la gimnasia, Nadia Comaneci, consiguió un 10 perfecto en la prueba de barras asimétricas, durante los Juegos Olímpicos de Montreal 76 y se convirtió en todo un fenómeno; sin embargo, no todo fue color de rosa.

Nadia Comaneci nació el 12 de noviembre de 1961 en Onesti, Rumania, hoy en día nacionalizada estadounidense. Sus padres son Georghe y Stefania-Alexandrina Comăneci.

Comenzó a competir a nivel nacional en 1970, como miembro del equipo des ciudad natal. Al poco tiempo fue reclutada por el reconocido entrenador Béla Károlyi y por su esposa Marta, entrenadores del equipo nacional de Rumania.

A los 13 años, Nadia ya estaba en el camino para convertirse en en campeona olímpica, con tres medallas de oro en el Campeonato Europeo de Gimnasia, y en la pruebas preolímpica de 1975, se convirtió en la favorita para los JO de Montreal 76.

Nadia Comaneci: mejor gimnasta

El 18 de julio de 1976, Nadia hizo historia al convertirse en la primera gimnasta de la historia en conseguir un 10 perfecto en Juegos Olímpicos con su presentación en las barras asimétricas, apenas tenía 14 años.

La rumana sorprendió con sus grandes giros en las barras, y una sorprendente fuerza en los brazos que no era habitual para una niña de su edad, mostrando un dominio extraordinario en el aparato.

Cuando terminó su rutina, el tablero reflejaba un 1.00, lo que produjo cierta confusión, pues los tableros no estaban diseñados para mostrar un 10. Cuando los jueces aclararon el hecho, los asistentes reaccionaron con una ovación general para celebrar la promesa de la pequeña Nadia.

“ Cuando hice el obligatorio en paralelas pensé que había hecho un muy buen ejercicio pero no perfecto. Ni siquiera miré el marcador. Entonces oí un gran estruendo en el estadio, me giré hacia el marcador y lo primero que vi fue el 73, que era mi dorsal, y luego el 1,00 debajo.

Miré a mis compañeras de equipo y me hicieron un gesto con los hombros de no entender. Fue todo muy rápido. El hecho de que el marcador no pudiera mostrar el 10 hizo que la situación fuera más dramática”, contó Comaneci en entrevista para el documental Legends Live On del Olympic Channel.