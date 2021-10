La princesa Jasmín cambia de personalidad en la nueva versión de «Aladdin»

La nueva versión de Aladdin dirigida por Guy Ritchie, el último clásico que Disney se ha propuesto revisitar aprovechando los avances en los efectos especiales que mezclan animación y acción real, ha generado una gran expectación por la manera en que actualizará su mítica banda sonora o abordará personajes tan queridos desde un prisma más moderno.

Hace unos meses, sin ir más lejos, las primeras imágenes promocionales del trío protagonista desataron una oleada de quejas de los fans más leales de la historia debido a que Will Smith, el encargado de tomar el relevo del legendario Robin Williams como Genio de la Lámpara Mágica, lucía su color de piel natural y no el intenso azul que caracterizaba al compañero de aventuras de Aladdin.

En aquella ocasión, el actor se encargó de calmar los ánimos aclarando que ese era su ‘disfraz humano’ y que cuando la cinta llegara a los cines, él sería una imagen generada por computadora en la mayoría de las secuencias.

Ahora, Naomi Scott, la encargada de dar vida a la princesa Jasmín, advierte que ella no será ninguna jovencita desvalida en el esperado remake. En su lugar, ella ha tratado de crear un buen modelo a seguir para las nuevas generaciones, aún más fuerte e independiente que la princesa original, que ya se desmarcó ligeramente en su momento del estereotipo de damisela en apuros a la espera de alguien que la rescate.

«Yo me la imaginé como una mujer joven, no una adolescente, con una fortaleza propia de su madurez capaz de poner a cualquiera en su sitio. Así que lo dejé muy claro desde el principio: ‘Para que lo sepan, quiero crear un personaje fuerte, y si eso no es lo que están buscando, entonces de acuerdo, pero no soy la chica adecuada», revela la intérprete en el nuevo número de la edición británica de Vogue, cuya portada protagoniza.

Por: Bang Showbiz / Foto: Youtube