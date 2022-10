La princesa maldita de Disney y la historia de por qué cayó en el olvido

La historia de la princesa Elena vio la luz en cines hace más de 35 años. A lo largo de todo este tiempo, la llamada "princesa maldita de Disney" nunca ha pisado el olimpo donde mora la corte de princesas de la casa del ratón.

Su historia, más cercana a las heroínas como Mulan o Pocahontas, y muy alejada de las damiselas en apuros como la Cenicienta, Blancanieves o La Bella Durmiente, fue quedando en el olvido y empolvada entre los dramas que nadie quiere recordar.

Taron y el caldero mágico: la película que nunca despegó

'Taron y el caldero mágico' fue un proyecto ambicioso de los estudios Disney en los convulsos años 80, cuando la empresa se hundía tras más de una década de la muerte de su fundador, en 1966. Además, era una nueva era, ya que había nuevas producciones con historias más adultas como ofertas, por ejemplo La Guerra de las galaxias - que vino a revolucionarlo todo-, Star Trek, Viaje al fondo del mar y Tiburón.

La película a la que Disney le apostaba todo para no terminar en bancarrota contenía magia, dragones, un héroe y una valiente princesa. El filme estaba inspirado en la premiada saga fantástica del escritor estadounidense Lloyd Alexander, 'Las Crónicas de Prydain'. No obstante, al ver el resultado de los estudios Disney, él mismo confesó que “no había ninguna semejanza entre la película y las novelas”.

De hecho, el personaje de Elena, el nombre castellanizado de la princesa Eilonwy, terminó convertido en una princesa más de Disney: rubia, con cara angelical y cediéndole su protagonismo a un hombre, lo que contrastaba con la valiente guerrera pelirroja que retrataban los libros.

En la historia, Taron era un joven del lejano reino de Prydain, dedicado a cuidar cerdos, pero en realidad sueña con ser soldado. Todo cambia cuando descubre que una cerdita tiene el don de la adivinación y el temible villano, el Rey del Mal, la busca para encontrar el Caldero Mágico. Así inicia la odisea para proteger al animal, al lado de la valiente princesa.

Por cierto que la traducción original en español del nombre de la película era El caldero negro, peeero, Disney siendo Disney cambió la palabra negro por "mágico".

La película que casi hunde a Disney

La película fue reescrita muchas veces. Se estima que unos 17 profesionales trabajaron en diversos intentos por contar la historia de dos libros en una sola película. También se recortaron partes de la historia ya terminada, mientras que otras se tuvieron que rehacer.

En ese entonces, la compañía destinó 44 millones de dólares para su realización, una cifra estratosférica para la época, y solo recaudó en taquilla 21 millones de dólares. Su estrenó ocurrió el 24 de julio de 1985, unos cinco más tarde de lo que se tenía previsto.

¿Por qué no fue bien recibida entre el público joven? Para empezar, los adolescentes, el público al que estaba destinada la película, creyeron que Taron y el Caldero Mágico (The Black Cauldron) se trataba de otra cinta de dibujos animados para niños; mientras que los más pequeños no comprendían nada de la historia y salían aterrorizados por los personajes de zombies de la pantalla. Era demasiada oscura para ellos.

Dibujos animados aterradores para los niños de la época

El filme fue, en resumidas cuentas, una película aterradora para los más pequeños. Los dibujos eran lo suficientemente oscuros para crear una atmósfera de miedo, además de que el horrible aspecto del Rey del Mal hizo que los padres decidieran no llevar a sus hijos al cine.

¿Era para tanto? Para la época, posiblemente lo fue, dado que en esta se incluían escenas en la que soldados muertos salen del caldero porque no podían soportar el dolor. También aparecen muertos que se comen a los vivos, el asesinato de un hombre al que le cortan la cabeza y, en una parte de la cinta, se ve cómo se derrite la piel de un guerrero.

Aunque no se vio en el producto final, en un momento de la historia se exhibía el cuerpo semidesnudo de Elena con un vestido desgarrado. La escena fue eliminada.

Pese a todos los esfuerzos, la película finalmente obtuvo una clasificación que incluía una advertencia sobre material poco adecuado para los niños. Si te interesa conocer a Elena, la princesa que cayó en el olvido, así como a los protagonistas de esta historia, puedes hacerlo en el servicio de streaming de Disney, donde sobrevive la película.

