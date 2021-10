La principal heredera de la fortuna de Karl Lagerfeld es…

Karl Lagerfeld fue uno de los personajes más extravagantes de la industria de la moda. Por lo que no resulta extraño que su gata Choupette se haya hecho famosa por sus apariciones publicitarias para las campañas de Chanel.

La gatita ya tiene un futuro asegurado, pues el diseñador se encargó de dejar bajo testamento que una parte de su fortuna irá destinada a Choupette cuando él muriera.

«Me río de mí mismo [por el cariño que le tengo], pero eso no cambia nada y es muy agradable. No molesta a nadie ni le hace mal. Hay gente que se ocupa de Choupette cuando no estoy y todo eso. Tiene su propia pequeña fortuna, si algo me sucediera, será una heredera. La persona que se ocupe de ella no tendrá problemas de dinero. De los anuncios que ha hecho no he cogido nada, está guardado expresamente para ella. Choupette es rica», reveló el director creativo de la casa Chanel.

Karl adoptó a Choupette en 2011 y, desde entonces, han creado un estrecho vínculo, por lo que no representa ningún sacrificio para el diseñador el dejarle una fortuna al felino.

Como toda una celebridad, la hermosa gata blanca cuenta con un exitoso perfil en Instagram, el cual tiene hasta ahora, 125 mil seguidores, quienes también la aman, admiran y han seguido cada paso en el mundo de la moda y los negocios.

La podemos ver posando sola, tomando sol, en Navidad, en sesión de fotos, acompañada de Karl, con sus asistentes, en animaciones… En fin, un perfil que muchos quisieran tener.

Esperamos seguir viendo a Choupette, quien, sin duda, seguirá bajo grandes cuidados al no tener a su «padre» y nos recordará en cada momento al gran diseñador Karl Lagerfeld, quien la mimó y la amó desde el primer día que se cruzó en su vida.

Por: Redacción Vanidades / Foto: Getty Images