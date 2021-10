La reacción de Jenna Dewan al descubrir que Channing salía con Jessie J

Los primeros rumores acerca del romance que Channing Tatum había iniciado con Jessie J, que ha acabado dando pie a una sólida relación sentimental, comenzaron a circular en octubre del año pasado casi al mismo tiempo que la exmujer del actor, Jenna Dewan, se animó a solicitar oficialmente el divorcio.

Aunque ellos llevaban ya seis meses separados, Jenna reconoció en su nuevo libro -titulado Gracefully You: Finding Beauty and Balance in the Everyday que descubrir a través de la prensa que el padre de su única hija ya había pasado página resultó un golpe más duro de lo que esperaba.

Según ha dado a entender ahora, ella se encontraba a bordo de un avión cuando se topó con la noticia mientras navegaba por internet y su reacción inicial al darse cuenta de que su ex no se había dignado a comentarle que estaba viéndose con una estrella del pop no fue precisamente buena.

«Me tomó totalmente por sorpresa. Optar por mantener la compostura mientras me enteraba de los nuevos detalles de mi situación personal al mismo tiempo que el resto del mundo resultó muy complicado», explicó. «Supuso todo un desafío comportarme de una forma elegante, por decirlo de alguna manera».

En la actualidad, Channing y Jenna mantienen un trato cordial, pero en aquel momento ella tuvo que esforzarse a fondo para recordar que su hija en común era la prioridad absoluta y, por tanto, no podía arremeter contra él sin pensar en las consecuencias.

«Si no hubiera estado practicando de antemano para llevar un estilo de vida definido por el equilibrio y la calma, habría reaccionado de una manera muy diferente, sin duda», admitió Jenna, que ahora está esperando un hijo con su novio Steve Kazee, en su libro.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images