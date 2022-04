La respuesta épica de Regina Blandón a las críticas por su decoloración de cejas

Regina Blandón, además de ser reconocida por ser una actriz talentosa y camaleónica, siempre se ha manejado en las redes sociales -como dicen- “sin pelos en la lengua”. Abiertamente ha expresado su apoyo a la comunidad LGBTTQ+, así como a las causas en las que ella cree, sin importarle los ataques que de repente recibe y a los que en ocasiones le hace frente.

Recientemente publicó una foto en donde se veía posando en la Semana de la Moda de México 2022 (Mercedes Benz Fashion Week México) con una blusa blanca isabelina y unos pantalones negros. Pero lo que llamó la atención de los internautas fueron sus cejas, ya que se veían completamente blancas.

En el copy de la foto Regina Blandón escribió:

“Y sí, amix, mis cejas están decoloradas”, lo que desató una serie de comentarios, algunos en contra y otros a favor del look de la actriz.

Posteriormente, publicó una foto nueva modelando un outfit de la diseñadora Alexa Ulibarri, en donde volvió a aclarar que, en efecto, sus cejas estaban decoloradas.

Pero se ganó nuestro aplauso con el copy de su última foto. Aquí mostraba sus cejas, ahora de color fucsia y donde, cansada de recibir críticas por la decoloración, escribió:

“Respuesta a las preguntas: son por chamba, pero aunque no lo fueran, ultimadamente, pos vale madre, ¿no? Jajajaja. Los consejos de “no lo vuelvas a hacer”, “qué horror” y “te ves muy extraña, no me gusta”, los estoy apuntando en mi máquina de escribir invisible, gracias. ������ “