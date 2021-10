La supuesta amante de Alex Rodriguez rompe el silencio

Desde hace unos días, Alex Rodriguez se encuentra en una posición muy incómoda: a la noticia de que este fin de semana por fin le había propuesto matrimonio a Jennifer Lopez para sellar su relación de dos años se sumó rápidamente una inesperada acusación realizada por Jose Canseco, un antiguo compañero de la liga profesional de beisbol estadounidense que también jugó para los New York Yankees.

Canseco aseguró a través de una serie de tuits que su antigua esposa, Jessica, estaba manteniendo una aventura con A-Rod paralela al romance de este con la famosa cantante. En su mensaje, el deportista retirado sostenía que solo había decidido romper su silencio porque le resultaba descorazonador ver a Jennifer haciendo el ridículo públicamente mientras presumía de la maravillosa historia de amor que estaba viviendo sin saber cómo era realmente con la persona con que pensaba pasar por el altar.

Por suerte para Alex, a quien sin duda no le ha hecho ninguna gracia que su compromiso se haya visto ensombrecido por esa historia, la otra implicada en el asunto, Jessica Canseco, decidió romper su silencio para limpiar su reputación.

«Las acusaciones que Jose ha realizado no son ciertas. Conozco a Alex desde hace muchos años, y ni siquiera lo he visto en los últimos cinco. Y desde luego no me he acostado con él. Me llevo bien tanto con él como con Jennifer. Y en lo que respecta a Jose, él puede seguir jugando con sus alienígenas», aseguró Jessica a través de su propio Twitter en referencia a la creencia de su ex en los extraterrestres y otras criaturas como Big-Foot.

Jessica ha reactivado su cuenta de la red social solo para ofrecer su propia versión de los hechos: «La última vez que vi a Alex estaba todavía con Torrie (Wilson, su anterior pareja) y yo me llevé a mi propio novio para que cenáramos todos juntos. Por Dios, solo somos amigos», concluyó ella.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images