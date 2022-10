La tierna portada donde Erika Buenfil y su hijo Nicolás posaron hace casi 15 años

“No esperaba que Ernesto estuviera conmigo en el embarazo, pero tampoco deseaba que me hiciera sufrir tanto”, fueron las palabras que Erika Buenfil dijo en 2009 a la revista Caras. En aquel año, su hijo Nicolás era apenas un niño y ella luchaba por sacarlo adelante sola, a pesar del distanciamiento con el papá del niño.

Era la primera que la actriz compartía detalles personales sobre su embarazo, la identidad del papá de Nicolás, así como fotos inéditas del pequeño.

Foto: Archivo Caras.

Recientemente en entrevista con Adela Micha, la actriz reveló que en un inicio no quería estar embarazada, pues había tenido un fugaz romance con el padre de su hijo, y éste no se hizo cargo:

“¿Qué voy a hacer? Quería pensar que era un error, o sea, no quería estar embarazada, no quería tenerlo, sino que ‘me equivoqué y a lo mejor es un error y solo es un atraso’, eso sí pensé”, aseguró quien fuera protagonista de la telenovela Marisol.

No obstante, después de este primer momento, la actriz dijo sentirse “enamorada” de la idea de tenerlo y convertirse en mamá. A partir de entonces, ella salió adelante sola con Nicolás, volviéndose un dúo inseparable como lo ha dejado ver en sus redes sociales donde ha compartido fotos de él y con él desde que era niño, acompañadas con leyendas cariñosas como “Ser tu mamá es el regalo más bello que me ha dado la vida”.

Recientemente Erika fue portada de Vanidades con su hijo Nicolás. Sostuvo una charla muy amena en donde declaró que Nico fue un pilar muy importante para el éxito que tiene ahora con los millennials y centennials en Tiktok:

“Nicolás es mi mayor motivación. El día que nos sentamos y le dije: ‘¿Qué vamos a hacer? Se nos acaban los ahorros’; él me dijo: ‘Mamá haz tu canal de Youtube, tú cocinas muy bien’. Yo no sabía nada de eso, pero me encanta cocinar, así que empecé haciendo huevos con frijoles”, declaró en aquella entrevista.