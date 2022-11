La transformación de Mar de Regil, la hija que Bárbara de Regil tuvo cuando era adolescente

La hija de Bárbara de Regil es tan guapa como ella, se parecen tanto que podrían ser hermanas gemelas. Ha seguido los pasos de su madre y también lleva una vida fitness y muy saludable. Ella es Mar de Regil, la hija que la actriz tuvo cuando apenas era una adolescente.

Mar Alexa de Regil, mejor conocida como Mar de Regil, nació el 24 de marzo de 2004 en la Ciudad de México. El embarazo de su madre no fue fácil, pues además de su corta edad, apenas tenía 16 años, la actriz también padecía anemia.

“Cuando yo me enteré de que estaba embarazada me dio mucha emoción por que es algo que yo quería, pero me preocupé muchísimo porque tenía anemia, así que mi embarazo fue difícil porque era de alto riesgo”, reveló la actriz.

Bárbara también contó que el padre de su hija, la dejó por una de sus mejores amigas, cuando faltaban pocos días para que naciera Mar.

Fue así como se convirtió en madre soltera, recibió ayuda de su madre para criar a su hija y Mar se ha convertido en su más grande orgullo.

Al crecer, Mar fue adquiriendo el gusto de su madre por el ejercicio y los deportes, incluso es una gran aficionada a la gimnasia, disciplina que ha demostrado dominar a la perfección.

Es muy disciplinada en el gimnasio y mantiene una alimentación saludable, al igual que la actriz, con quien además, comparte un increíble parecido físico, e incluso podrían pasar por hermanas gemelas.

Actualmente, Mar ya tiene 18 años y se ha convertido una exitosa influencer, sobre todo en la plataforma de TikTok, donde tiene millones de seguidores, lo que le ha permitido trabajar con varias marcas de ropa.

Por otra parte, Mar de Regil continua con sus estudios y sueña con convertirse en diseñadora de modas.

Aunque la maternidad no fue fácil para Bárbara, ya que era una adolescente cuando nació su hija, hoy en día tienen una relación maravillosa.

Mar ha dicho que su madre es como su mejor amiga, y por otra parte, la actriz asegura que su hija es el mejor regalo que le dio la vida.

“Yo a los 16 años ya era Mamá... Y me convertí en la MUJER que normalmente estaría por convertirme ahora ... pero No .... la vida me regalo una pila que se mete en el corazón, en el Alma y en la cabeza, la vida me regalo una compañera... pero lo más importante... esta compañera me dio algo que se llama FUERZA, PODER, DECISIÓN... Porque ser mamá a esa edad o ser mamá Soltera (que las dos fueron mi caso) Te da una fuerza y un poder emocional IRREAL…”, escribió Bárbara en Instagram.