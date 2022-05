La vida amorosa de Aracely Arámbula después de Luis Miguel

La actriz mexicana Aracely Arámbula confesó tiempo atrás que después de terminar con Luis Miguel en 2008 "no tenía tiempo para el amor". Confesó por qué sucedió esto.

Su prioridad eran sus hijos, Miguel y Daniel, y como madre soltera no tenía tiempo para enamorarse porque todo estaba enfocado en darle lo mejor a sus pequeños.

"Ahorita no hay tiempo para mi, ya vendrá", aseguró en el programa de Don Francisco, "no me hace falta por el momento, pero estoy abierta al amor por supuesto".

La protagonista de La Doña destacó que su familia ha sido de gran apoyo, asimismo dijo sentirse realizada y que los esfuerzos que hace por sus hijos son con mucho amor y cariño.

¿Cómo ha sido la vida amorosa de Aracely Arámbula?

En videoconferencia con su amigo y conferencista César Lozano, Aracely Arámbula recordó sobre sus amores de infancia y dijo cómo se encontraba en aquel momento en el terreno del amor.

Para iniciar, confesó que su primer beso lo dio en la secundaria, y al mismo tiempo aceptó que siempre ha sido una mujer muy enamoradiza.

"He tenido varios amores, eso de que hay un amor en la vida, no. Desde que era chiquilla he sido muy enamorada", señaló.

Y, aunque no lo mencionó directamente, fue un tanto obvio cuando hizo una declaración acerca de que cuando una relación se vuelve tormentosa se aleja, lo que hizo pensar en Luis Miguel.

“Claro, sino yo seguiría con él, rey…”, dijo tajante.

Confesó que su corazón estaba ocupado, pero no era nadie del medio del espectáculo.

"No tengo un novio público, pero sí tengo un amor. Sí tengo un galán, pero no me gusta (hacerlo público), y mis amigos muy cercanos lo saben. No es nadie del medio ni tiene nada que ver con esto", aseguró Arámbula.

Cuando Aracely Arámbula contó cómo fue su romance con Luis Miguel

Aunque sabemos que siempre ha sido reservada en cuanto a su vida sentimental, Aracely Arámbula se dio la oportunidad de compartir uno de los capítulos más románticos de su vida: la historia de amor que tuvo con Luis Miguel.

Así, la actriz reconoció que ese momento de su vida fue extraordinario pues pudo consolidar uno de sus más grandes deseos, formar una familia.

"Dije, voy a parar porque llegó el momento de enamorarme profundamente y de dejar todo. Fue un momento difícil por la persona de la que yo me enamoré [Luis Miguel], que fue una cosa de la vida. Ni lo busqué, ni lo buscó, pero son cuestiones de destino porque tengo dos hijos. Las cosas se dan, fueron momentos muy hermosos y muy especiales", confesó Aracely en una entrevista concedida al programa Suelta La Sopa.

Así, Aracely afirmó que no está arrepentida de haberse alejado seis años de la actuación durante su relación con el Sol.

"Valió la pena parar, porque ahora tengo mis dos amores... Todos en la vida tenemos el derecho de ser felices. Cómo no vivir el amor de mi vida si tengo dos hijos maravillosos. Si yo escribiera esta historia sería un éxito, porque fue muy hermoso y único", explicó.

Arámbula agregó que no descarta la idea de escribir un libro en el que relate más detalles íntimos sobre su relación con Luis Miguel:

"Tal vez escribiría un libro, pero es una historia que guardo con mucho amor y mucho corazón que quiero contárselas a mis hijos cuando ellos tengan la edad y la madurez suficiente para entender lo que es el amor".

La actriz también aseguró que en su relación no todo fue color de rosa, pues mientras vivió con el cantante, tuvo grandes decepciones,

"Atravesé ese trayecto de mi vida muy especial y hermoso. Llegaron más amigos y muchos interesados y cuando finalicé esa relación continuó la gente verdadera conmigo y los demás se tuvieron que ir".

Recordemos que Aracely tiene dos hijos, Daniel y Miguel, producto de su relación con Luis Miguel.

¿Quiénes han sido la pareja de Aracely Arámbula?

Antes de tener la larga relación de cinco años con Luis Miguel, Aracely estuuvo con el actor mexicano Eduardo Verástegui, a quien conoció en la telenovela Soñadoras.

Trabajó con Fernando Colunga en Abrázame muy fuerte, y después de él llegó 'El Sol de México'. También hubo una relación con Pablo Montanero que solo se confirmó años después.

