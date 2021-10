Las canciones de Britney Spears inspiran un musical de princesas feministas

Era solo cuestión de tiempo que la «Princesa del pop» inspirara su propio montaje teatral en vista de la buena acogida que han tenido las producciones inspiradas en los grandes éxitos de divas como Cher o Gloria Estefan.

El próximo otoño se estrenará en Chicago una comedia musical basada en un libreto de Jon Hartmere, que dirigirá Kristin Hanggi y que contará con una coreografía de Keone y Mari Madrid, conocidos por su participación en el concurso televisivo World of Dance.

La obra se titulará Once Upon a One More Time, en referencia a la famosa expresión ‘Érase una vez’ con que suele iniciarse el relato de cualquier cuento y al primer sencillo de Britney Spears. Ese juego de palabras hace alusión además a la temática de la historia, que ofrecerá una nueva visión de personajes clásicos como Blancanieves o la Cenicienta al enfrentarlos a su realidad como las típicas princesas desvalidas.

La responsable de hacerles abrir los ojos será un hada madrina de armas tomar que introduce en su club del libro un ejemplar de ‘La mística de la feminidad’, una obra de la activista Betty Friedan clave en la historia del feminismo. La trama irá amenizada por algunas de las canciones más reconocibles de Britney -no cuesta imaginar himnos como ‘I am not a girl, not yet a woman’ o ‘Toxic’ integrándose a la perfección en la trama- y la estrella de la música es la primera emocionada en ver el resultado final:

«Estoy muy emocionada de que vaya a haber un musical con mis canciones, especialmente uno que tendrá lugar en un mundo mágico lleno de personajes con los que crecí, que quiero y adoro», afirmó la cantante en un comunicado público.

Tras completar las representaciones en Chicago, el musical pondrá rumbo a Broadway en diciembre.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images