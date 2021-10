«Las cosas van muy bien».- Selena Gomez

La calma por fin parece haber regresado a la vida de Selena Gomez tras un par de años que no han sido precisamente fáciles para ella. En verano de 2017 tuvo que someterse a un trasplante de riñón -donado por una de sus mejores amigas- como resultado de la enfermedad de Lupus que padece y meses más tarde protagonizó una enésima y breve reconciliación con su ex Justin Bieber que no llegó a buen puerto.

2018 tampoco acabó de la manera que esperaba: Selena tuvo que ingresar en una clínica psiquiátrica tras sufrir una crisis nerviosa motivada por unas complicaciones en su salud que la llevaron a pasar por el hospital en dos ocasiones en espacio de una semana.

Esos problemas han afectado a su carrera profesional y durante ese tiempo se limitó a realizar colaboraciones puntuales con otros artistas como Marshmello o Kygo y a grabar algunos sencillos que formaron parte de la banda sonora de la serie que produce,13 Reasons Why. Sin embargo, la espera para escuchar un nuevo disco de la intérprete -el primero desde 2015, cuando lanzó ‘Revival’– está a punto de terminarse.

«Ahora mismo estoy en el estudio y las cosas van muy bien. Estoy bastante nerviosa, si les soy sincera, porque tengo la impresión de que las siguientes decisiones que tome al respecto serán cruciales. Estoy tratando de tener paciencia y ser muy concienzuda», explicó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram con el que ha venido a justificar la falta de noticias acerca del lanzamiento.

Antes de despedirse de sus fans enviándoles todo su cariño, Selena prometió que el álbum estará listo muy pronto, pero no ha querido ofrecer una fecha concreta.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images