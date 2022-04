Las declaraciones de Emma Thompson sobre envejecer con gracia

Son muchos los íconos de belleza de los 90 que con la edad se ven mejor que nunca, pero además de los looks, lo que importa (y mucho) es el pensamiento sobre abrazar al envejecimiento. Ejemplo de ello es una de las cumpleañeras favoritas de abril, Emma Thompson, la actriz británica que llega a los 63 años con el mejor espíritu.

Cuando Emma Thompson habló de la presión que hay sobre los cuerpos de las mujeres

Imposible dejar de lado cuando este 2022 Emma inició el año diciendo: "A las mujeres nos han lavado el cerebro para que odiemos nuestros cuerpos".

Durante la promoción de Good Luck to You, Leo Grande, película que protagoniza y donde tiene un desnudo, la actriz habló de la presión que existe en las mujeres para lucir un "cuerpo perfecto" para mostrarse sin ropa.

"Solo estamos acostumbrados a ver cuerpos que han sido entrenados. Sabía que Nancy Stokes [su personaje de la película] no iría al gimnasio y que tendría el cuerpo normal de una mujer de 60 años con hijos", comentó.

Emma mencionó lo difícil que fue para ella hacer esta escena, pues no está acostumbrada al espejo. Asimismo, no dejó de lado la presión que se le pone a las mujeres en esta industria.

"A las mujeres nos han lavado el cerebro toda la vida para que odiemos nuestros cuerpos. Es un hecho. Todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos y todo lo que está mal sobre nosotras".

Emma Thompson sobre cómo se siente ante las cirugías plásticas antienvejecimiento

Siguiendo la línea del tour por la próxima película, Emma recalcó cómo le hace sentir envejecer: "En lugar de lamentar el envejecimiento de mi mamá, y anhelar la juventud de mi hija, me siento animada y calmada".

Después explicó que las cirugías antienvejecimiento son algo que no concibe y que se le hacen tratamientos "muy extraños" para querer acortar los signos de la edad:

"Honestamente creo que 'cortarte' a ti mismo para poner todo en otro lugar para evitar que parezca que estás envejeciendo —algo completamente natural—, es una forma de psicosis colectiva. Realmente creo que es algo muy extraño de hacer".

Emma Thompson sobre lo feliz que se siente de envejecer

La actriz de 63 años habló sobre la felicidad que le provoca hacerse mayor con Good Hosekeeping en 2018. "No me hago sentir mal de los errores que he cometido, no soy una perfeccionista y nunca soy demasiado dura conmigo misma".

Sobre el envejecimiento, mencionó que nunca se había sentido tan contenta.

"Nunca me he sentido más poderosa y tranquila. Simplemente no me importa, porque soy demasiado vieja. Es un gran sentimiento. Nadie tiene por qué juzgarme, soy mi propia persona y no me import lo que piensen".

Emma Thompson sobre los cambios de percepción en la vida

Después de cumplir 60 en 2019, Thompson habló con WebMD sobre "envejecer con gracia" y cómo está interesada en hacerse preguntas mucho más interesantes e intensas.

"El tiempo es preciado, no es ilimitado. Creo que nos sentimos inmortales hasta que cumplimos 40, entonces la mortalidad te intimida. Mi gran conversación conmigo misma es, ¿cómo me siento sobre morir?, ¿estot lista para ver hacia ello? Estamos en tal negación y es extraño porque es la única cosa que sabemos que absolutamente sucederá".

¿Cuáles han sido tus frases favoritas de Emma Thompson?