Las nuevas vidas (por separado) de Demi Lovato y Wilmer Valderrama

Tras sufrir una grave sobredosis en verano de 2018 que la llevó de regreso a rehabilitación, la cantante Demi Lovato ha recuperado el control de su vida: este miércoles anunció a través de su cuenta de Instagram que volvió al estudio de grabación para publicar un nuevo tema inédito con el que premiar muy pronto la paciencia de sus fans, que la han apoyado durante todo el proceso de recuperación.

Además, esta misma semana también hizo ficial su nueva relación con el modelo Austin Wilson a través de esa plataforma. Se trata de la primera pareja oficial que se le conoce en dos años al margen del romance que se le atribuyó recientemente con uno de los concursantes del reality The Bachelorette, Mike Johnson, y que no llegó a buen puerto.

Aunque ella tardó un poco más, finalmente también ha rehecho su vida sentimental al igual que su expareja y gran amigo Wilmer Valderrama, lo que viene a descartar de una vez por todas los rumores sobre una posible reconciliación que no han dejado de circular intermitentemente desde que rompieran en 2016 pese a que ella estuvo saliendo con dos luchadores de artes marciales, Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos y Luke Rockhold.

Por su parte, el actor ha encontrado en la actualidad la estabilidad junto a Amanda Pacheco, con quien inició un noviazgo a principios de año.

«He de decir que me encuentro en un momento muy feliz», confesaba recientemente en declaraciones al portal Entertainment tonight.

«Estoy muy contento con el punto en que me encuentro tanto en mi carrera como en mi vida personal. Creo que por fin he crecido hasta convertirme en el hombre que debía ser. Nunca antes me había sentido tan centrado».

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images