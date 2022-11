Las terribles reglas por las que las niñeras no le duran a Jennifer López

Al ser una madre ocupada, JLo tuvo que buscar ayuda profesional cuando nacieron sus gemelos; sin embargo, recientemente se ha revelado que las niñeras de Jennifer López, no toleraban las estrictas y algunas absurdas reglas que la actriz y cantante les imponía, para el cuidado de sus hijos.

Tras varias relaciones fallidas, Jennifer López comenzó una relación con el cantante Marc Antony, y el 5 de junio de 2004 se casaron, y aunque su matrimonio terminó en divorcio, tuvieron dos hijos, los mellizos Emme y Max.

Actualmente los mellizos ya tienen 14 años y son muy pocos los cuidados que requieren de una niñera; sin embargo, cuando eran bebés, tuvieron varias niñeras que no duraban, por las exigencias de su madre.

Y es que cuando no tenía hijos, JLo pensaba que la maternidad era una cosa fácil y sencilla, e incluso se permitía darle consejos a sus amigas:

"No puedes imaginar lo que es ser madre hasta que lo eres. Yo solía dar consejos a mis amigas que tienen hijos todo el tiempo, y me miraban como si tuviera tres cabezas. Y luego, cuando los tuve, en el momento en que los tuve, me disculpé literalmente con todas mis amigas”.