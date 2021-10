Las tres mujeres más importantes en la vida de José José

Como todo ser humano, José José también tuvo sus amores, pero fueron tres mujeres con quienes tuvo sus más importantes relaciones amorosas y que marcaron su vida.

La primera fue Natalia ‘Kiki’ Herrera Calles, nieta del expresidente Plutarco Elías Calles, quien era 20 años mayor que él. Se conocieron en 1970, cuando el cantante era la sensación del momento con el tema ‘El Triste’. El artista tenía 22 años y ella ya tenía tres hijos y era una mujer divorciada.

Sin embargo, eso no fue impedimento para su amor y se casaron en 1971 decididos a formar una familia; sin embargo, al poco tiempo, la diferencia de edad empezó a mermar el matrimonio. Estuvieron juntos durante 18 meses, hasta que no aguantaron más y se separaron en 1973.

“Yo quería tener a dónde llegar y alguien que me estuviera esperando. Yo me casé con Natalia tratando de controlar toda esa vorágine de fiestas. Cuando nos casamos fue una problemática casi inmediata la diferencia de edades”, afirmó el cantante.

Fue hasta 1975, tras una larga batalla legal, que se divorciaron oficialmente.

Natalia murió en 1983 cuando salió de una presentación en un club nocturno y, en el camino a su casa, su auto fue impactado por un tren. Lo extraño es que el vehículo quedó casi intacto mientras que el cuerpo de Natalia quedó destrozado. Esto generó muchas dudas sobre su muerte.

La madre de sus primeros hijos

En 1970, cuando José José aún estaba casado con Natalia inició su relación con la modelo y actriz Anel Noroña, quien se convertiría en su esposa e 1975.

Fruto de ese matrimonio nacieron sus hijos José Francisco Carmelo Augusto (mejor conocido como José Joel) y Marysol Estrella Margarita Elena.

Anel llegó a definir su relación con el cantante como «un romance delicioso».

Aunque llevaban una relación sólida, todo cambió en los años 80 debido a los problemas de alcohol del artista y, según él mismo, a que el hermano de su aún esposa comenzó a trabajar con él.

“Llevábamos un matrimonio bastante normal hasta que empezaron a surgir los problemas del manejo de la carrera. Primero nos ayudó Fanny Schatz, después mi cuñado Manuel con Ana Elena, siempre debíamos dinero y yo ganaba un dineral, no paraba de trabajar”, detalló.

En 1991, José José y Anel se divorciaron de manera oficial.

La ruptura afectó mucho a Anel, quien hasta pensó en el suicidio.

“Llegué a esa decisión tan horrible de suicidarme con mis hijos porque nunca entendí que nada funcionó. Ni mi amor ni que yo dejé toda mi carrera y toda mi vida por su amor”, dijo.

En 1992, la expareja se reconcilió parcialmente y se dijo que planeaban casarse otra vez, pero no sucedió.

En 2007, Anel presentó su libro autobiográfico Volcán apagado: Mi vida con el príncipe de la canción, en cuyas páginas narra cómo fueron sus comienzos, su carrera como actriz y su relación con el fallecido cantante.

Su último amor

En 1993, José José conoció en Miami a la cubana Sarita Salazar, la cual, según afirmó en diversas entrevistas, le dio la paz que buscó por mucho tiempo.

“Me enamoré de ella, de su ternura, de cómo me atendía, que le pedí que si quería ser mi esposa y nos casamos. Luego nos nació Sarita y hemos llevado una relación maravillosa, que me ha ayudado a salir adelante”, dijo José José.

El intérprete también dijo que por primera vez en su vida, le propuso a una mujer que fuera su novia, consiente de quien era ella.

“Las parejas con las que me casé, nunca las escogí, más bien ellas fueron las que me escogieron”, aseguró.

En una entrevista con el programa Un Nuevo Día, de Telemundo, que se realizó en enero de 2018, Sarita contó cómo se conocieron.

“Él fue invitado a una fiesta que había en mi casa. No fue amor a primera vista, fueron 5 minutos después. Al principio no lo conocía, y hasta lo confundió con un cantante de salsa. “Yo me crié escuchando música americana y le pregunté si era cantante de salsa y él me respondió: ‘si tengo que cantar salsa la canto’”.

Las cosas para el artista con Sarita no fueron tan fáciles desde el principio, pues debido a los problemas de adicción que tenía él, la familia de la cubana tenía sus reservas. Además, ella en aquel entonces esta levantando sola, a sus hijas Monique y Celine, fruto de su primer matrimonio.

Sin embargo, el amor fue más fuerte y se casaron en 1995. De hecho, el 22 de julio de ese año le dieron la bienvenida a su hija Sarita Sosa Salazar.

Sarita ha dicho que el secreto del amor entre José José y ella, está en que siempre se han apoyado el uno al otro y no han permitido que la adversidad los derrote.

